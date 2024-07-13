涉詐領公帑、防疫獎金！禾意集團疑「密謀擴大發展」

文／鏡週刊

今年遭台北高等行政法院判定是「偽合作社」的禾意長照集團，長期以「假合作、真雇傭」形式運營相關業務，與許多公務機關、旗下多位員工尚有法律爭訟，同年6月集團負責人曾玉美等4人更因加重詐欺遭起訴，另涉及詐領防疫獎金、偽造文書及利用偽共同供應契約詐機關等案件，現由各司法機關持續偵辦中。

桃園、新竹地區規模最大的長照體系「禾意集團」，旗下包含「有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社」「禾意關懷協會」「新竹縣醫療院所照顧服務員職業工會」，員工近400人。業務除長照服務，還跨足環境清潔、醫院傳送員等領域，曾承攬公家單位標案金額數億元，包台大醫院新竹分院、國軍桃園總醫院、新竹縣政府都是他們的客戶。

然而，偌大的集團卻不思以正常合法方式經營，偏偏選擇以合作社的外衣規避雇主責任，侵害勞工權益，甚至以人頭詐領公帑。

▲禾意集團負責人曾玉美及其女兒饒夢涵因詐領公帑被桃檢提起加重詐欺公訴。（翻攝自網路）

對於禾意集團這些違法行為，桃園地檢署經過嚴密偵辦後，認為負責人曾玉美、負責人女兒饒夢涵、領班曾金雄、行政何依蘋等4人，涉犯《刑法》加重詐欺等罪嫌，於2024年6月26日依法提起公訴，另利用人頭向國軍桃園總醫院詐領服務費及勞、健保補助費用146萬2千多元的不法利得，桃檢同時建請法院宣告沒收。

本刊調查，禾意集團近3年內因以「假合作、真雇傭」形式運營相關業務以規避勞動法規，被中央及地方勞政機關稽查並多次裁罰，勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統顯示，裁罰比數18筆，違反勞動法令達21條，總計開罰新台幣56萬元。

禾意集團循救濟途徑提出訴願，但經訴願委員會審理後，均遭駁回或不受理，該集團後續提起行政訴訟與諸多機關持續纏訟中。

▲查詢禾意集團3年內違反勞動法令紀錄18筆，遭開罰新台幣56萬元。（翻攝自違反勞動法令事業單位查詢系統）

針對禾意集團長期以「偽合作社」形式參與政府勞務採購標案，恣意踐踏國家勞動法令的行為，勞動合作社的中央主管機關內政部、勞動部、教育部及國防部等有關單位均已表明態度及立場，要求禾意集團參加國家公共服務體系時，須遵守相關勞動法規。

但內部知情員工表示，比起回應社會各界的呼籲，禾意集團似乎更努力於另外再成立新的勞動合作社，由老闆娘曾玉美主導，悄然安排女婿吳師樑（饒夢涵之夫）另籌組勞動合作社，藉以持續擴大集團發展。

▲禾意集團主要行政運作都還是在新竹縣新埔鎮總部，包含要新成立的勞動合作社大會也還是在總部附近召開。（讀者提供，本刊整理合成）

知情員工表示，自從2022年公司被政府盯上官司纏身後，集團核心幹部言行舉止都相當神祕小心，2023年11月初，公司核心決策幹部突然以通訊軟體通知部分「較有向心力」的員工，於2023年11月5日在新埔鎮4座里活動中心（辦公室旁），召開泰瑞照顧服務勞動合作社社員大會（籌備會），相關籌備過程都極度保密低調。

「有限責任新竹縣泰瑞照顧服務勞動合作社」設址於新竹縣竹北市，外觀上是一間普通民宅，但是看不到明顯的門牌及泰瑞勞合社的招牌。

▲「有限責任新竹縣泰瑞照顧服務勞動合作社」設址於新竹縣竹北市，外觀上是一間普通民宅，但看不到明顯的門牌及泰瑞勞合社的招牌。（讀者提供）

知情員工表示，直至2024年6月內政部合作社入口網公告後，大家才知道「有限責任新竹縣泰瑞照顧服務勞動合作社（以下稱泰瑞勞合社）」設址在新竹縣竹北市。

泰瑞勞合社登記地址似乎刻意跟目前禾意集團位在新竹縣新埔鎮的總部保持相當遙遠的距離，據本刊在電子地圖上量測，兩地直線距離約6公里，車程約20分鐘。

▲「有限責任新竹縣泰瑞照顧服務勞動合作社」理事主席為禾意集團駙馬吳師樑。（翻攝自內政部合作 事業入口網站）

泰瑞勞合社是由禾意集團老闆娘曾玉美的女婿吳師樑擔任理事主席，該勞合社中理事及監事也多由原來的「禾意集團」照服員充當產生，泰瑞跟禾意的關係匪淺是再明顯不過的客觀事實。

至於，為什麼禾意集團要如此大費周章、捨近求遠地將泰瑞勞合社，設置在距離禾意集團總部數公里之外的地方，內部員工說法不一，禾意集團也未有正式的說明。

▲曾玉美在2020年就向時任唐鳳政委倡議要政府機關多查核新的勞合社，避免勞工變合作社投標工具，超時空打臉自己。（翻攝自政府SayIt平台公告）

諷刺的是，利用勞合社外衣欺壓勞工的曾玉美，早在2020年4月14日參加時任唐鳳政委主持的社會創新行動巡迴座談（苗栗場）時就表示：「新的勞動合作社成立之後，希望單位可以多多查核，以免基層的勞工就變成合作社的社員被當作是利用一個投標的工具。」

現今的內政部及新竹縣政府是否該順應2020年禾意集團曾玉美沉痛且懇切的呼籲，進而對禾意及泰瑞勞合社多多查核，避免基層勞工變成禾意集團的投標工具。



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