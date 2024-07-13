配備強大「海毒蛇」　英國45型驅逐艦護航美軍黃蜂號

▲鄧肯號。（圖／英國皇家海軍）

記者黃聖庭／編譯

英國皇家海軍45型驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan, D37）7月初在地中海東部保護美國海軍任務編組，為黃蜂號攻擊群護航。

▲航母艾森豪號、兩棲艦黃蜂號。（圖／美國海軍）

皇家海軍表示，鄧肯號以樸茨茅斯為基地在5月底部署，經過密集訓練與短暫停留賽普勒斯後，和美國海軍艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower ,CVN-69）航母打擊群、黃蜂號（USS Wasp ,LHD-1）兩棲攻擊群會合。

▲MK-8艦砲。（圖／英國皇家海軍）

皇家海軍說明，鄧肯號7月起為黃蜂號提供護航，憑藉強大雷達和海毒蛇系統（Sea Viper），為美軍提供世界級的防空支援，以確保區域穩定，兩棲攻擊群還包含聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦（USS New York ,LPD 21）、哈珀斯費里級船塢登陸艦（USS Oak Hill ,LSD 51）。

▲Sylver垂直發射系統。（圖／英國皇家海軍）

海毒蛇系統可執行追蹤、瞄準和擊毀各種空中目標，包括低空飽和攻擊、超音速巡弋飛彈、戰機和無人機，透過Sylver垂直發射系統可在10秒內發射8枚飛彈，同步引導多達16枚飛彈。

▲除了密集訓練之外，休息時間也讓官兵下水放鬆 。（圖／英國皇家海軍）

皇家海軍提到，鄧肯號在這期間進行多次日、夜間訓練，包含砲擊、防空、射擊等，其中一次演練擊退來自黃蜂號獵鷹式戰機的攻擊，應對各種形式的作戰任務。鄧肯號最近位置在義大利卡塔尼亞。