他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

▲桃園市議員凌濤爆料，鄭文燦過去常出去桃園某處大樓。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦因涉嫌收賄500萬元，遭到桃園地院裁定收押禁見，確定至少要羈押2個月。國民黨桃園市議員凌濤就爆料，鄭文燦過去累積人脈的方式，就是出入桃園復興路99號大樓，不斷參加聚會，吵到民眾受不了，曾向議員陳情抗議。

鄭文燦捲入貪汙案，桃園地方法院先後予以500萬及1200萬元交保，但檢方不滿2次抗告，桃園地院11日撤銷原裁定，改為羈押禁見，並在同一天晚上7時許移送至桃園看守所。

▲桃園市議員凌濤爆料，鄭文燦過去常出去桃園某處大樓。（圖／CTWANT提供）

據《東森新聞》報導，桃園某處的大樓非常熱鬧，每層樓都有吃喝玩樂的地方，不少會館酒店的顯眼招牌，也吸引許多政商到此花天酒地。桃園市議員凌濤指出，該處是鄭文燦密碼，除了自己家，就是往這裡跑，「地方人士都知道，鄭文燦在接任市長之前，常常出入（會館），而且一出入就待了非常久，而且不同樓層，他都曾經去過」。

報導指出，這是鄭文燦在擔任桃園市長前經營人脈的方法，選後改住到官邸，但應酬交際模式沒變，且距離會館僅700公尺，外傳過去晚上都會有不同接送車出沒，吵雜的聲音令住戶受不了來陳情。

凌濤透露，鄭文燦把市長官邸當成飲宴應酬的地方，不只外燴辦進來，偶爾還會有唱歌的設備，「把所有的企業好朋友，不管是A咖B咖，通通邀到來官邸裡面」，完全不避諱任何紅線，令外界驚嘆。

延伸閱讀

▸ 大嫂即將生2寶！婆婆竟要求人妻幫忙顧老大 她提「這些理由」成功回絕

▸ 齊喊「怎麼又是妳」！男2次相親都遇到她 2人約好「再一次就結婚」

▸ 雲林虎尾慘案…逆子凌晨突喊「人劍合一」 持刀穿胸刺死母親