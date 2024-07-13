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謝國樑宴請藍民代！談話內容曝光　他帶領禱告：會順利通過主的試煉

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑身陷罷免危機，國民黨發起「固樑」行動，除了謝國樑日前與北北桃三位市長同台，三位市長表態力挺，謝國樑昨晚也宴請常上政論節目的藍營雙北民代和親藍名嘴。昨日的餐敘約13位人參與，國民黨秘書長黃健庭也出席，不過，黃不是以「黨中央」身份出席，而是以「教友」身份現身，據了解，開席前黃更帶領大家禱告，內容提及這次罷免是「主給的試煉」，未來一定會「順利通過試煉」。

據了解，謝國樑所舉辦的這場餐敘人數約莫13人，包含黃健庭、國民黨議員張斯綱、李明賢、詹為元、柳采葳、江怡臻、陳偉杰、黃心華、黃敬平、基隆市發言人呂謦煒、國民黨前發言人蕭敬嚴、國民黨前中常委田方倫等經常上政論節目的藍營民代、名嘴等。謝國樑特別挑選台北喜來登飯店二樓的泰式米其林一星餐廳用餐。

據悉，會有昨晚的餐敘，其實是早在基隆東岸商場事件爆發前，上述幾位民代就創建了群組，自組了「護基小組」，當時上政論節目遇到無法辯論的議題時，他們就會馬上把疑問丟到群組上，其他了解實情的人則會丟出正確資訊讓大家方便答辯。後續，謝國樑為感謝大家為他在政論節目上為他傳遞正確資訊，因此有了昨晚的餐敘。

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

根據昨日與會人士提到，昨日黃健庭出席時大家略有訝異，以為是謝國樑罷免案已非常危險，需要黨中央介入，不過後續才知道，黃健庭是以「教友」身份出席，開席前黃更帶領大家禱告，內容提及這次罷免是「主給的試煉」，未來一定會「順利通過試煉」。

與會人士也分享，其實昨日的餐敘氣氛良好，談話內容大家也都是聚焦基隆市政，包含了基隆增加預算至學生營養午餐、鄰長行政費等，同時又幫基隆減債了9億，席間，大家也把平常上節目會遇到的問題提出來問謝國樑，包含Gogoro、兒童樂園、B'IN LIVE等。

與會人士也提供建議給謝國樑，建議基隆市府應把這一年多的政績大聲說出來，後續也將會製作圖卡、短影音不斷宣傳，甚至製作大型海報張貼至基隆大樓外牆，傳遞正確訊息，防止假消息亂竄。

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

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