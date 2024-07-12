周湯豪清晨5點衝鹿野高台！搭熱氣球自由飛　開心喊：好漂亮

▲NICK周湯豪熱氣球初體驗直呼驚豔。（圖／臺東縣政府提供）

記者楊漢聲／臺東報導

受邀擔任11日2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會壓軸表演嘉賓的周湯豪，以多首膾炙人口的饒舌歌曲，讓氣氛嗨到最高點，現場更吸引超過2.5萬名球迷朋友一同共襄盛舉。在稍作休息後，12日凌晨5點周湯豪再次來到鹿野高台，首次體驗搭乘熱氣球自由飛，升到高空2500英呎（約762公尺）的高度，體驗從高空俯瞰台東的縱谷美景，周湯豪超驚豔，直呼「台東縱谷好漂亮喔！」。

周湯豪表示，昨11日是他出道14年後的第1天，很高興來到台東鹿野高台參加同樣邁入第14年的熱氣球嘉年華活動，與大家同樂。在看到一顆顆來自世界各地的熱氣球時，更是在IG限時動態(@nickthereal4sho)，邀請大家一定要來參加熱氣球嘉年華，真的太壯觀。周湯豪也說：非常喜歡台東的美食和風景，希望有機會可以跟比莉姐再遊台東。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：

(1) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)【日出場光雕】

(2) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(3) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

(4) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(5) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(6) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(7) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(8) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(9) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：台東鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」活動最新消息請見官方網站、FB、IG及

官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/

官方IG：taiwanballoonfestival

官方LINE帳號：https://lin.ee/1ftcKtA

▲NICK周湯豪熱氣球初體驗直呼驚豔。（圖／臺東縣政府提供）