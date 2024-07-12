林士傑命案檢警鎖定「本國男子預謀犯案」　樂觀：這2天會有結果

▲台南市刑警大隊長張文源12日上午表示，被檢警鎖定的涉案對象是本國籍，且有暴力案等前科，是1人犯罪或多人犯罪，這2天會有結果。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

林士傑槍擊命案，檢警專案小組持續偵辦，針對外界懷疑槍手疑為外籍人士，且人本在國外，為為此事入境一說，台南市刑警大隊長張文源12日上午表示，被檢警鎖定的涉案對象是本國籍，且有暴力案等前科，對於槍手犯案才入境一說，他表示並不知情，但會深入調查。

張文源表示，對於本案是幾人犯案，目前檢警專案小組是掌握到1人犯案，但檢警懷疑有其他共犯，目前尚在追查，這2天應該會有初步結果。

張文源也證實，原本被檢警列為懷疑對象，目前已被列為鎖定對象，該對象是本國人士，有暴力方面的前科，但仍要到案後才能真正釐清是否涉案，專案小組目前研判涉案人仍在國內，偵查方向不僅在南部，北部、中部、東部都有，會全面性偵辦，以期早日破案。

據了解，槍手3部作案車輛，檢警專案小組在同1天就全部掌握，除第1部權利車及作案手槍被槍手縱火燒燬外，第2部權利車槍手是用潑鹽酸方式滅除跡證，但警方鑑識人員仍在車內的一個也有潑灑到鹽酸的口罩中，採得生物跡證，進而與其他採集之跡證，共同比對出涉案可疑對象。

此外，外傳涉案車輛早在案發前就一直停在停車場，台南市刑警大隊長張文源也證實此一說法，佐證犯嫌早有計畫預謀犯罪，且事先已探勘部署，犯罪計畫縝密異常。