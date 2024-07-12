北竿阿嬤肺水腫呼吸困難已無船班　海巡派艇急送南竿成功救命

▲北竿鄉一名阿嬤昨晚突呼吸困難，經馬祖海巡隊派艇接送緊急就醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

北竿鄉一名阿嬤昨（11）日傍晚突呼吸困難，就醫發現有肺水腫等情形，須立即送縣立醫院救治，但北竿夜間已無船班。海巡署獲報後，立即即通報馬祖海巡隊派艇接送，順利將阿嬤送往南竿福澳港碼頭，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。



海巡署第十一巡防區指揮部於11日傍晚18時許，接獲連江縣消防局通報，指稱北竿鄉有名年邁女性鄉親因肺水腫且呼吸急促，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派艇至北竿白沙港，與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速，返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，本（113）年迄今共計執行緊急醫療後送任務19次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。