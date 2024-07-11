午後雷雨3階段改變「降雨熱區曝」　周末大台北直衝37度

▲未來一周持續高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周持續高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署指出，今、明天午後雷雨偏向山區及大台北、宜蘭花蓮，山區不排除有局部大雨，周五午後雷雨範圍擴大到西半部，周日到下周三則是偏向西半部及山區，而未來依舊悶熱，周末中南部及大台北可能出現37度高溫。

氣象署預報員劉宇其說，目前台灣周遭雲量比較少，仍在太平洋高壓勢力影響範圍之下，隨著高壓南北移動，每天降雨區域不一樣。低緯度區域有旺盛對流熱帶雲系正在發展，南海有熱帶雲系逐漸組織起來，菲律賓以東雲系也有發展機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周日、下周一高壓勢力來到台灣偏北方位置，往北移動過程，讓南邊熱帶擾動有機會發展， 南海有低氣壓，菲律賓東方也有低壓發展，但未來一周太平洋高壓比較強勢，熱帶雲系在南海或菲律賓東方海域活動比較高。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨3階段變化，劉宇其指出，今、明天環境偏向西南風，中南部在清晨到上午有雷雨，但整體雨勢不大，明顯降雨主要在中午過後，範圍偏向山區、大台北及宜、花蓮，山區不排除有局部大雨，會有短延時強降雨出現。

他表示，周六風向改變，西半部、南部午後雷雨區域增加，周日到下周三環境轉為東南風，午後雷雨山區偏向西半部及山區。未來一周都是夏季典型天氣，但是每天降雨區域略有不同。

▲未來高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫部分，劉宇其指出，今日到周六因西南風影響，留意台東今、明天有焚風發生機會，大台北及各地內陸近山區溫度也比較高。周日會出現36、37度高溫區域，往中南部甚至大台北地區，未來一周溫度悶熱，中午前後防曬防中暑。

劉宇其提到，目前太平洋高壓滿強，因此熱帶擾動發展空間還沒這麼大，南邊是熱帶擾動發展區域，隨著高壓往北移動，南邊低壓發展區慢慢擴大，周末逐漸有低壓發展，後續動態密切觀察。