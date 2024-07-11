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社會 社會焦點 保障人權

通訊行挑3支iPhone搞失聯　「天母假貴婦賣屋詐財」洗腎夫再犯案

▲▼ 謝佳良偷手機 。（圖／翻攝自Facebook／我是石牌人）

▲北市謝姓男子到北投一家通訊行挑3支二手iphone稱要給在車上的老婆挑，孰料走出後就消失。（圖／翻攝自Facebook／我是石牌人）

記者黃宥寧／台北報導

慣犯？北市北投區1家通訊行王姓老闆發文嘆，本月3日1位常客來店挑了3支二手iphone，稱要拿給在門口顧車的老婆挑，孰料走出店門後就消失，事後更以各種理由拒付款並人間蒸發，無奈之下只好報警處理。而該名男子就是《東森新媒體ETtoday》曾踢爆的「天母假貴婦賣房詐財」的謝姓丈夫。

王姓老闆說，本月3日一名常客來買二手iphone，挑了3支手機後稱，要跟妻子討論，但妻子在店外顧車，他要拿出去給妻子看，孰料手機跟人就消失無影無蹤，事後老闆聯繫對方，請他付款，常客僅回「我都要」就拒絕付款，甚至消失，等了6天只好赴永明派出所報案。

▲▼ 。（圖／通訊行提供）

▲謝姓男子挑了通訊行3支手機後人間蒸發。（圖／通訊行提供）

警方以車牌追人，順利通知謝姓男子到案說明後，告知他將依詐欺、侵佔罪移送士林地檢署偵辦。謝男害怕之餘，回頭找上王姓老闆並保證「我願意還錢」昨（10）日雙方簽妥和解書，謝男也歸還原本3支手機、何解金3000元。

王姓老闆今再發文到臉書社團表示，還是想警惕在地店家，別因一時信任，將錢財、商品輕意出借，再熟的也不行，店內財損已降到最低，但受騙後一連串的憤怒、自責、沮喪的情緒無法用金錢衡量，知道自己有疏忽，只希望公布自身慘痛教訓能減少犯罪行為發生。僅此，祝福天母店家生意興隆，正義得以伸張。

該名誇張謝姓男子正是《東森新媒體ETtoday》曾踢爆的「假貴婦賣房詐財」系列報導的當事人，謝姓夫妻，利用被害人有購屋意願，又因北市房價過高無力置產，竟謊稱自己擁單坪破百萬的天母某豪宅，在新北三重區有預售屋數間，可用「地主戶」低價售出，導致被害人誤認夫妻財力雄厚共匯490萬，直到交屋日延宕，整場騙局才被揭穿。

「賣屋詐財」訴訟仍在進行中，沒想到謝男又再犯案，儘管他已與通訊行老闆簽立了和解書，但由於詐欺罪並非告訴乃論罪，警方仍依法將案件移送至士林地檢署進一步偵辦。

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