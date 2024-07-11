北港污水系統水資源回收中心新建動土　估2027完工運轉

▲「雲林縣北港地區污水下水道系統工程－水資源回收中心新建工程」動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林縣北港地區污水下水道系統工程－水資源回收中心新建工程」昨（10）日動土典禮，縣長張麗善主持表示，污水下水道系統建置，是城鄉進步升級代表性基礎建設，感謝中央、地方與居民協助，促成工程順利推動，北港持續進步，向上提升。

縣長張麗善指出，永續環境是全球發展趨勢，污水下水道工程可以回收處理民生污水，經過處理淨化後可以再利用，確保環境衛生，提升生活品質，也符合聯合國永續發展指標SDG6、SDG7與SDG11目標，是城市邁向現代化重要工程，也是水資源永續利用與發展的重大指標。

北港地區污水下水道系統，總預算24億多，從2020年開始第一階段主次幹管工程施工，北港公所、地方民意代表與縣府共同與主幹、次幹管沿線居民溝通，讓工程順利完成，已投入7億7021萬經費。雲林縣政府水利處長許宏博指出，水資源回收中心新建工程基地位於北港都市計畫範圍南端，預估2027順利完工。

縣府水利處說明，北港水資源回收中心工程為內政部國土管理署2017年及2023年分次核定「北港鎮污水下水道實施計畫」中的一環，計畫總預算約24億1386萬元；主要分為三大部分，北港污水下水道主、次幹管已竣工；北港水資源回收中心為第二階段工程；第三階段則為北港用戶接管，此計畫將消弭生活污水污染源，達到淨化水目的，徹底改善計畫區內環境衛生，建全都市發展。

▲北港水資源回收中心工程為內政部國土管理署2017年及2023年分次核定「北港鎮污水下水道實施計畫」中的一環，計畫總預算約24億1386萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）