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天熱頭暈失足跌進大排！雲林翁慘泡水中　警消聯手即時救援

▲入夏後白天氣溫相當高，老翁散心卻失足跌落大排，泡水中許久，家屬通報協尋後警方找到他。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲入夏後白天氣溫相當高，老翁散心卻失足跌落大排，泡水中許久，家屬通報協尋後警方找到他，警消人員將他救出送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉一名60多歲老翁離家多時未歸，家屬焦急通報協尋，台西警分局飛沙派出所巡佐王安順、警員劉冠杰、吳委楷獲報展開尋人，擴大搜尋至一處產業道路，驚見一處水池中竟有民眾揮手求救，急忙下水救人，發現落水男子就是遭通報失蹤的老翁，所幸沒有大礙，結束一場虛驚。

6月25日飛沙派出所接獲一名女子急報案，表示父親說要外出走走散散心，沒想到早上出門到中午還未回家吃飯，家人四處尋找都未發現蹤跡，大家擔心他發生危險請警察幫忙找人。警方安撫家屬緊張的情緒，詢問他平常的生活習性及可能去的場所，立即展開尋人任務。

▲入夏後白天氣溫相當高，老翁散心卻失足跌落大排，泡水中許久，家屬通報協尋後警方找到他。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲入夏後白天氣溫相當高，老翁散心卻失足跌落大排，泡水中許久，家屬通報協尋後警方找到他，警消人員將他救出送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據線索，老翁平常會騎腳踏車出門，但這次卻未騎車外出，警方研判應是在住家附近，立即開著警車至農田及產業道路尋人。當時天氣炎熱氣溫相當高，男子未做好防曬準備即出門，有可能會在有樹木的農田行走，警車行經農田時，有民眾揮手示意有人落水，員警立即通知消防隊前來救援，將泡在水中的男子救出。

他意識清楚表示，因為天氣熱沒做好防曬，一時頭暈不慎摔落水中，警方查明身分正是協尋的老翁，他經送醫後無大礙，立即通知家屬接回返家休息，家屬感謝警方與消防局及時救人，才沒發生憾事。台西警分局肯定員警耐心為民眾服務，感謝消防局人員及時協助，共同救援不慎落水的男子，提醒民眾，近來天氣炎熱氣溫高，外出要做好防曬多補充水分，萬一有身體不適請立即求助，安全才是最重要的。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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