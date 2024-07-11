港19歲混血網紅「遭前男友偷拍」　勒索120萬元「繼續性關係」

▲溫紫雅發文稱遭到前男友以不雅照勒索。（圖／翻攝ig@baewinawtn，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港19歲混血網紅溫紫雅（Gia）10日在社交平台上發文，稱自己被前男友以偷拍的不雅影片、照片勒索，逼迫發生性關係，還有支付30萬港元（約117萬元新台幣）以贖回照片及影片。

▼溫紫雅外型亮麗，在網路上有大量粉絲。



溫紫雅外型亮麗，穿著性感，去年在馬場被攝影師拍下，美照快速在網路上瘋傳，也令她被網友冠上「馬場竹昇妹」的外號，IG上有超過4.8位的粉絲追蹤。

溫紫雅10日在IG上發表限時動態，稱自己被前男友Ivan勒索了，「我一年前經朋友介紹下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男友朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來他曾經用不同的名字結識新朋友，我起疑心之後，就沒有再理會Ivan。」

溫紫雅最近收到了Ivan偷拍的不雅影片及照片，她指出，「一年後，我收到他傳來偷拍我的不雅影片、片段、身份證照片以及住處住址（我從沒提供過），要求繼續跟他發生性關係，以及支付大概30萬元贖回照片和影片。」

溫紫雅說，「後來還得知，原來Ivan以同樣形式，用身份證照片以及住處地址要脅介紹人（我好朋友）提供我的身份訊息，但當其時我完全不知情。」

溫紫雅還提到，她已經報警求助，希望收到相關影片及照片的人能直接刪除，不要散佈，「案發之後，我已經立即在律師陪同下向警方求助，並且協助調查，案件仍在調查當中。倘若有任何朋友收到涉案的不雅照片，以及關於我的個人身份訊息，請立即刪除以及請勿廣傳，以免助長不法分子肆虐。」