應徵工作遭詐團拘禁！台中男被囚5天　狂跑百公尺衝派出所求救

記者鄧木卿／台中報導

台中市2名男子在網路應徵文書工作，前往面試後竟遭詐團拘禁在商旅限制行動，僅供三餐，詐團利用2人帳戶作為人頭戶，其中1人被拘禁5天後，趁轉移拘禁地點時脫逃，跑了2百公尺衝進派出所報案，警方立即出動大批警力到場，當場逮捕負責看顧的3男1女，並循線再逮其他4名成員，偵訊後將8人依法送辦。

▲▼台中警方趕抵現場，詐團成員正準備搭車轉移拘禁地點，當場逮捕4嫌。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第六分局日前接獲邱男驚懼的跑進派出所報案，指他被網路的「包吃包住」文書工作吸引，前往面試時卻被拘禁在商旅，三餐都在房間內解決，不得外出，且被威脅不准逃跑，而他提供的帳戶被挪作詐欺人頭帳戶。

大批警力趕赴現場，發現詐團成員正押解另1名被拘禁1天的劉姓男子準備搭計程車離去，當場逮捕29歲林男、28歲萬男、28歲吳男、25歲李女，順利救出被害人，並查扣嫌犯手機、存摺等證物。

4嫌負責看顧和購買便當，但首腦另有其人，經向上溯源，逮捕30歲主嫌于姓男子及負責廣告招募的22歲鄭男、19歲姚男、20歲林男，一舉瓦解詐騙集團。

警方查出該詐團以假投資隨機誘騙10多名被害人匯款，金額約千萬元，全案依法送辦後，已由台中地檢署依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺及洗錢等罪嫌起訴。