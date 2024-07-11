全新《台北事》月刊亮相！　臺北最新市政、活動資訊不漏接

▲臺北市政府推出《台北事》月報，包含最新活動和施政資訊，讓市民隨時掌握台北動態。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

生活中心／綜合報導

為提供民眾最即時的臺北市新政策及活動資訊，臺北市政府觀光傳播局全新發行《台北事 Taipei News》，自今年6月起每月出刊，內容蒐羅臺北市各月重要活動及重點施政，並提供實用生活訊息，以簡單易懂的文字和圖表，讓市民快速獲取資訊，不出家門也能掌握臺北大小事。

觀傳局指出，《台北事》7月號介紹全臺最具代表性的夏季盛會「2024大稻埕夏日節」，7月17日至8月10日將於大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）熱鬧登場，7月17日、24日與31日晚上8點將分別施放300秒煙火秀，8月10日則有長達480秒情人節煙火秀。此外，今夏還有「關渡碼頭貨櫃市集」開幕，是臺北出遊約會的最新浪漫景點，可走逛吃美食、邊欣賞河岸景色；同時，2024北投夏日魔法節」及「天母啤酒節」等精采活動也將陸續登場，相關資訊都可以透過《台北事》獲取。

▲「2024大稻埕夏日節」將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）盛大舉行。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

觀傳局進一步說，《台北事》不僅能讓市民掌握臺北活動資訊，提早規劃出遊行程，更是拉近臺北市民與市府之間的重要橋樑，除提供活動資訊外，也介紹市府推動的重要施政措施及市政成果，例如，臺北市今年訂為「交通安全年」，推動多項措施提升市民行車及乘車的安全，如補助公車業者裝設主動式車門安全系統、劃設共用臨停區等，營造更安全的交通環境，透過《台北事》將多元資訊與艱深政策，以淺顯易懂文句與圖表呈現，讓市民能迅速清楚了解。另本期也向市民報告市長蔣萬安赴日宣傳臺北的「災害應變雲端協作平台」，分享智慧防災經驗，讓臺北市再度站上國際舞台。

▲臺北市長蔣萬安主持市府道安會報，將113年訂為「交通安全年」，從公部門到客運業者，全面加強宣傳、推動安全的交通環境。（圖／臺北市政府提供）

觀傳局也說，《台北事》月報內容豐富多樣，無論是各大活動展演、熱門觀光話題，或是政策資訊、施政進度等，都能輕鬆掌握，是了解臺北生活的必備讀物，民眾可至臺北市各區公所、戶政事務所、稅捐稽徵處、運動中心、聯合醫院、健康服務中心、市立圖書館與各分館及臺北市市政大樓1樓市民服務組等免費索取，索完為止；另自即日起至7月20日，看《台北事》掃描QR Code填問卷，還有機會抽中精美明信片好禮。

掌握臺北的最新活動與資訊，請關注《台北事 Taipei News》

https://www.travel.taipei/zh-tw/media/publication/details/443

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