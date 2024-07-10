基隆市全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬...歷年最高

▲基隆市立體育館。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府對全市運場域進行盤點，向教育部體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」，共獲核定經費計新台幣1億8,616萬元。其中體育署補助1億1,169萬6,000元，包括市立田徑場跑道、市立體育館、市立游泳池、市立網球場、暖暖運動公園壘球場、市立棒球場及市民體育活動中心等都將進行改善。

謝國樑指出，本次爭取項目中，金額最大的是「市立田徑場標準田徑賽道認證」改善工程，計新台幣9,800萬元。搭配目前正在施工的市立田徑場整建，一併爭取標準賽道改善，將可使田徑場跑道取得國家級400公尺標準田徑場地認證，未來基隆市辦理各項正式大型運動比賽，參賽選手的競賽成績即可被認可，有利基隆市整體運動項目的推展。

教育處代理處長楊桂杰表示，除了市立田徑場以外，本次針對市立體育館、游泳池、網球場、棒球場、暖暖運動公園壘球場及市民體育活動中心部分空間等，也爭取到相關經費修繕。市立體育館將改善照明、屋頂及觀眾席座椅等空間，以提升環境品質，為後續引進職業籃球進駐做先前準備。

市立棒球場球場草皮及紅土整理，以提供完善場域供球員練習及比賽使用，持續推廣棒球運動；市立網球場改善管理室、無障礙設施步道及觀看台，讓設施更加完備，以培育國家未來網壇之星；市立游泳池改善外牆滲漏水及休息室等設施，提供友善水域活動空間；暖暖運動公園壘球場改善照明，以提升打球民眾夜間運動安全。

謝國樑強調，市府積極推動全民運動，硬體設施良好品質是市民最基本需求，增益公共設施使用效能與效用，促進民眾運動意願，增強身體免疫力，提升市民健康，打造優質運動場域，讓基隆成為亞洲最有愛的運動城市。

▲基隆市立田徑場完工示意圖。

▲基隆市立棒球場。

▲基隆市暖暖運動公園壘球場。

▲基隆市市立網球場。