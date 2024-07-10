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單攻雪山「愛到最高點3886」圓滿落幕　募款230萬元捐助偏鄉七所國中小學

▲單攻雪山「愛到最高點3886」圓滿落幕，募款230萬元捐助偏鄉七所國中小學。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲單攻雪山「愛到最高點3886」圓滿落幕，募款230萬元捐助偏鄉七所國中小學。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

挑戰單攻雪山主峰3886公尺的「愛到最高點3886，讓愛蔓延」送愛偏鄉公益活動，在7月6日正式起跑，8日順利圓滿落幕。根據主辦單位統計，此次活動共募得新台幣230萬元，將全數捐助活動路線經過的七所國中小學，引入新的教學方式及改善學校設施。

此活動由台大EMBA校友基金會、耕薪都市更新股份有限公司、台北長跑扶輪社共同主辦，活動發起人耕薪建設董事長黃張維上周和超馬好手林義傑藝人、王仁甫從「蒙古極地馬拉松」返台後，也即刻投入參與此次公益路跑活動，與百人一同登上雪山主峰，眾人激動的高喊：「我們做到了，愛到最高點3886，讓愛蔓延」。

參與此次送愛活動的人士，還包括行腳節目主持人段慧琳、南山人壽董事長尹崇堯、日月光資深副總洪松井博士、資深副總陳光雄、台大創創中心主任郭瑞祥教授、策略大師李吉仁教授。
 
在整個公益路跑的過程中，超過兩百人的團隊七月六日凌晨一點從台大出發，以三天時間，前兩日跑步接力178公里，經過北宜、宜蘭南山，一路跑到台中環山部落的平等國小。重頭戲的第三日，行程是單攻雪山主峰3886公尺，眾人希望透過愛與意志考驗的行動，讓公益之路上的山林環境與部落文化被看見。

▲單攻雪山「愛到最高點3886」圓滿落幕，募款230萬元捐助偏鄉七所國中小學。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲單攻雪山「愛到最高點3886」圓滿落幕，募款230萬元捐助偏鄉七所國中小學。（圖／記者陳弘修翻攝）

參與此次活動的跑者表示，老天給了一個「好曬」的天氣，讓所有參與的隊伍跑起來更辛苦，連多位超馬國手也直呼吃不消。雪山對於未爬過山的跑友來說是有難度的，隊友彼此互助合作的精神及逾百人齊聚雪主山頭，才是彰顯這條「公益之路」雖不好走，但大家願意去做，走過的路及苦痛都將成為生命中最美的甘甜，「當隊友在努力的跑著，辛苦的登山，同時也默默的把230萬捐助款送入了沿線的七所國中小，隊友在外面流汗，學生們在教室裡專心的參與國北教精心安排的開創教育，彼此在不同的地方努力著」。

知名策略大師李吉仁教授指出，此次送愛活動有三種層面的愛，一是「自主學習的愛」，透過國北教大及香港大學的師生合作，設計4天3夜的暑期研究營隊，引導孩子們深入了解自己家鄉特色，再帶領小朋友們來台北3天2夜，與不同學校孩子相互交流，一起學習如何將美好的文化發揚至其他城市；二是「協同合作的愛」，外地老師與在地老師之間的相互合作，不僅學生在學習，老師們也交流精進教學方式；三是「平等優質的教育」，期盼偏鄉學校也同樣享有與城市學校相同的教育資源，帶進山林的不單只是有價的物資，更有無價的教育資源。
 
台大創創中心主任郭瑞祥教授也表示，大家齊心用愛心幫助好幾所國小，非常有意義，主辦單位、贊助單位的用心與創意，讓210位跑友接力賽完成178公里，然後還要爬雪山，真的是滿足了愛挑戰的跑友，同時也把在台大倡導「一起出發、一起到達」，落實到每個小隊中，雖然是接力賽，但同隊隊員一起出發，許多隊最後一棒也一起跑，一起到達，大家同在一起，快樂無比。

▲單攻雪山「愛到最高點3886」圓滿落幕，募款230萬元捐助偏鄉七所國中小學。（圖／記者陳弘修翻攝）

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