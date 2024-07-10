　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銀行上班！男友癖好「女連身泳裝」搭西裝　她爆衝擊分手

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲男友穿西裝，裡頭還穿女性連身泳裝。（示意圖／unsplash）

網搜小組／劉維榛報導

「無意發現老公癖好！」一名人妻透露，老公有一個私藏寶盒，裝滿各種女性內褲，甚至還穿去上班，讓原PO內心爆衝擊「這樣穿起來真的會舒服嗎？」文章曝光後，一名網友也透露，閨蜜前男友在銀行上班，不僅穿女性內褲內衣，還會穿女性連身泳衣，外面則套西裝，「閨蜜無法接受，於是就分手了」。

一名女網友在Dcard表示，與老公結婚多年，日前意外發現一個小寶盒，裡頭竟裝滿女性內褲，款式非常性感火辣「蕾絲、純棉、無痕的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於老公的特殊癖好，原PO選擇睜一隻眼閉一隻眼，「反正在家穿什麼是自己的自由，生活不要影響到都好為原則」，偶爾不小心看到老公穿著女性內褲，她也裝作不在意。

殊不知最近老公直接穿去上班，這讓原PO內心感到無比衝擊，甚至充滿疑惑直呼「這樣穿起來真的會舒服嗎？因為男女設計構造似乎不太一樣的樣子。」

底下網友熱議，「就單純癖好，不要想太多（但如果是偷的就不行），就當作沒看到就好」、「我看我爸穿了30年了，媽媽也隨他了，什麼也沒有，不用在意，可能就是安全感」、「妳哪天穿男用四角褲（或三角），『不小心』在他面前露出來，然後靦腆地說...其實自己最近愛上了這種癖好，看他願不願意敞開心房」、「我男友也是會穿女性內褲，我都會買可愛的蕾絲或是薄紗內褲給他穿，他是說他覺得女生內褲材質比較舒服透氣，所以比較喜歡穿女生內褲」。

有網友也分享，「好像我閨蜜前男友！交往時很正常，同居發現男友會穿女性胸罩和內褲去上班（因為是在銀行上班，所以外頭是穿西裝），有一次還被我閨蜜發現，她前男友裡面穿著女性連身泳裝，外面穿著西裝，然後去上班，因為實在太詭異，她前男友也覺得沒什麼，這只是他個人癖好，但我閨蜜無法接受，於是就分手了」。

ET快訊
槍手身分大突破！林士傑遭槍殺「比對出可疑對象」
快訊／威震董座遭「連開5槍」畫面曝！　槍手自行投案
都更分到「4戶地主戶」年底入住…三重妻遭夫砍死！媽心碎
快訊／「威震」董事長三溫暖遭槍擊　2人中彈現場畫面曝光
快訊／柯旻豪能回家了！法官裁定50萬交保
快訊／五一勞動節「統一放假」無望！
快訊／天龍三溫暖驚爆槍響　「威震」董座和司機中彈倒地
才剛加入PLG！台鋼獵鷹遭爆惡行　陳建州回應了
台中女老師抱2歲幼女墜樓雙亡　父悲慟認屍！與妻泣不成聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秋冬新冠JN.1疫苗有Novavax！規劃採購50萬劑、拚年底前開打

一圖看懂未來降雨熱區！明14縣市亮「高溫燈號」　台東吹焚風

LINE「4款貼圖免費」必載！再睡5分鐘、柴柴超Q萌

標榜「小農鮮奶」卻被抓包用光泉　珍煮丹道歉了：文字未即時更新

流感康復回幼兒園遭老師隔離！家長怒：大熱天獨坐走廊吃飯

銀行上班！男友癖好「女連身泳裝」搭西裝　她爆衝擊分手

曾寶儀主持見面會被讚爆！曝家裡全都是金秀賢：讓他安心很重要

廖俊智獲選歐洲分子生物組織外籍院士　探索溫室氣體吸收獲肯定

鄭文燦走「吊人死神」！命理師斷言「男性小人作祟」：明年更凶險

水蜜桃「完美去籽」技巧快速簡單　只要一把剪刀三個步驟

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

秋冬新冠JN.1疫苗有Novavax！規劃採購50萬劑、拚年底前開打

一圖看懂未來降雨熱區！明14縣市亮「高溫燈號」　台東吹焚風

LINE「4款貼圖免費」必載！再睡5分鐘、柴柴超Q萌

標榜「小農鮮奶」卻被抓包用光泉　珍煮丹道歉了：文字未即時更新

流感康復回幼兒園遭老師隔離！家長怒：大熱天獨坐走廊吃飯

銀行上班！男友癖好「女連身泳裝」搭西裝　她爆衝擊分手

曾寶儀主持見面會被讚爆！曝家裡全都是金秀賢：讓他安心很重要

廖俊智獲選歐洲分子生物組織外籍院士　探索溫室氣體吸收獲肯定

鄭文燦走「吊人死神」！命理師斷言「男性小人作祟」：明年更凶險

水蜜桃「完美去籽」技巧快速簡單　只要一把剪刀三個步驟

為歐陽妮妮戒掉10年菸癮！　張書豪忍了2個月：想陪愛的人久一點

味全推3洋投對兄弟　徐若熙本周調往牛棚支援

台鐵全台運量第二！桃園新站開工　張善政：重塑城市地景

台灣大轟NCC「只給3天強人所難」：罔顧280萬用戶權益深表遺憾

槍手身分大突破！林士傑遭槍殺「比對出可疑對象」　嚴防偷渡出境

美食-KY美國事業6月營收寫新高　聯發國際雙品牌可望推升H2業績

蔡思韵、劉俊謙「路邊吵架」過程全被錄！　她親曝一地雷「瞬間臉臭」

秋冬新冠JN.1疫苗有Novavax！規劃採購50萬劑、拚年底前開打

大車隊6月合併營收2.31億元　司機數年增約13%

快訊／威震董座遭「連開5槍」！現場畫面曝光　槍手已自行投案

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟

江坤俊聲明藏玄機　鄭凱云前夫：嘆為觀止

他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

俯瞰吳興街「狂炸整條黃泥水」　退水畫面曝光

美國母來台探女　遭和尚性騷要求口交

台積電「面試8次」全失敗！主管悄曝關鍵　台大哥懂了

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

「天貺節」迎虎爺生日　專家曝3招補財庫

大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」

更多熱門

相關新聞

准設第4家純網銀？　金管會彭金隆：門沒有關上

准設第4家純網銀？　金管會彭金隆：門沒有關上

國內設有3家純網路銀行，至今未能擺脫虧損，金管會主委彭金隆今天表示，銀行有建置成本，不見得一開始就要用獲利衡量它，至於未來是否准增純網銀家數，他表示「尊重市場機制，這些門我們並沒有關掉」。

銀行暴增8千多萬　女「一夜變有錢人」下場慘

銀行暴增8千多萬　女「一夜變有錢人」下場慘

美銀行壓力測試全過關　法人：投資金融債時機來了

美銀行壓力測試全過關　法人：投資金融債時機來了

男友激戰前詢問錄影意願　網：越想越恐怖

男友激戰前詢問錄影意願　網：越想越恐怖

一起存錢買房！男友嫌房貴「偷拿百萬帳戶」買車

一起存錢買房！男友嫌房貴「偷拿百萬帳戶」買車

關鍵字：

連身泳裝內褲銀行老公寶盒內衣分手

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面