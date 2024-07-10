銀行上班！男友癖好「女連身泳裝」搭西裝　她爆衝擊分手

▲男友穿西裝，裡頭還穿女性連身泳裝。（示意圖／unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

「無意發現老公癖好！」一名人妻透露，老公有一個私藏寶盒，裝滿各種女性內褲，甚至還穿去上班，讓原PO內心爆衝擊「這樣穿起來真的會舒服嗎？」文章曝光後，一名網友也透露，閨蜜前男友在銀行上班，不僅穿女性內褲內衣，還會穿女性連身泳衣，外面則套西裝，「閨蜜無法接受，於是就分手了」。

一名女網友在Dcard表示，與老公結婚多年，日前意外發現一個小寶盒，裡頭竟裝滿女性內褲，款式非常性感火辣「蕾絲、純棉、無痕的。」

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對於老公的特殊癖好，原PO選擇睜一隻眼閉一隻眼，「反正在家穿什麼是自己的自由，生活不要影響到都好為原則」，偶爾不小心看到老公穿著女性內褲，她也裝作不在意。

殊不知最近老公直接穿去上班，這讓原PO內心感到無比衝擊，甚至充滿疑惑直呼「這樣穿起來真的會舒服嗎？因為男女設計構造似乎不太一樣的樣子。」

底下網友熱議，「就單純癖好，不要想太多（但如果是偷的就不行），就當作沒看到就好」、「我看我爸穿了30年了，媽媽也隨他了，什麼也沒有，不用在意，可能就是安全感」、「妳哪天穿男用四角褲（或三角），『不小心』在他面前露出來，然後靦腆地說...其實自己最近愛上了這種癖好，看他願不願意敞開心房」、「我男友也是會穿女性內褲，我都會買可愛的蕾絲或是薄紗內褲給他穿，他是說他覺得女生內褲材質比較舒服透氣，所以比較喜歡穿女生內褲」。

有網友也分享，「好像我閨蜜前男友！交往時很正常，同居發現男友會穿女性胸罩和內褲去上班（因為是在銀行上班，所以外頭是穿西裝），有一次還被我閨蜜發現，她前男友裡面穿著女性連身泳裝，外面穿著西裝，然後去上班，因為實在太詭異，她前男友也覺得沒什麼，這只是他個人癖好，但我閨蜜無法接受，於是就分手了」。