台中市長盃電競錦標賽開跑　主委加碼獎金16萬！史上最高

▲台中第四屆市長盃電競賽，台中市體育總會電子競技運動委員會宣布，總獎金史上最高。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

「台中市市長盃電競錦標賽」邁入第4屆，將於8月在僑光科技大學正式開賽，召喚師們將以《英雄聯盟》遊戲進入峽谷拆塔殺敵，爭奪總獎金16萬。此屆賽事將不限設籍地與身分，持續推動電競運動發展外，也預期將為台中酷運動城市注入滿滿活力。

台中市體育總會電子競技運動委員會主委陳柏惟指出，自身長期關注電競運動與賽事相關議題，本屆更以主委身份加碼，向全台好手廣發英雄帖，期待來自台灣各地的召喚師們踴躍參與。電子競技已是全民運動重要的賽事項目，台中市體育總會電子競技運動委員會宣布，總獎金史上最高！第一名10萬元獎金、第二名5萬元獎金、第三名1萬元獎金。

賽事項目為話題發燒不間斷的《英雄聯盟》，賽制分小組線上賽，線下奪冠賽將會在僑光科技大學盛大舉辦，凡年滿15歲的召喚師皆可報名參與，即日起至31日截止，敬邀全台召喚師共同勇闖召喚峽谷，角逐高額獎金與永恆榮耀。

主委陳柏惟表示，電競產業已成為全球矚目的新興產業，而台中市作為一個充滿活力與創意的城市，致力於提供最好的平台和資源來支持電競發展。希望通過這次比賽，能夠激發更多年輕人參與電競運動，並推動台中成為全國電競人才中心。