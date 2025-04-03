　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克出數學題！答對就有資格到特斯拉上班　網友答案卻超兩極

▲▼ 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克出數學題，答對就夠格進特斯拉上班。（圖／路透）

網搜小組／趙蔡州報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在社群平台X貼出一道數學題目，表示如果有人可以解開這個問題，就有資格在特斯拉公司工作，貼文一出立刻引發網友熱議。

馬斯克3月底在X貼出一張圖片，內容是一道數學題目6÷2(1+2)，他表示，如果有人可以解開這個問題，就有資格在特斯拉公司工作。

貼文曝光後，網友紛紛寫下答案，然而答案卻非常兩極，有一派人認為答案是「1」，另一派人則認為答案是「9」。

事實上，這個題目也曾在台灣臉書引發討論，當時有人說「看數學程度，小學生答案會是9，中學後開始有代數觀念，答案會是1」、「6÷2×3，照順序算不是嗎」、「括號先算3，然後由左至右算，答案是9」。

關於這道題目，美國史丹佛大學教授、數學家塔沃克（Presh Talwalkar）曾拍片解釋，雖然大家都知道要先算括號，但關鍵是由左至右的運算規則，先將括號內的1+2算出後，得到了6÷2×3的算式，乘、除號位階相等，所以由左至右計算，會得出3×3=9。

但是塔沃克也強調，1917年的數學運算規則與現在不同，如果按照以前算法，確實會算出1，因為當時規定碰到除法時，應該將左邊整個算式除以右邊整個算式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲提抗告　陳智菡曝律師新證據
Switch 2 日本價格公開！
營養師點名「3大健康零食」暗藏陷阱　恐害血糖爆表
張綱維「載母就醫經過漁港」遭羈押　律師：一定提抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡

馬斯克出數學題！答對就有資格到特斯拉上班　網友答案卻超兩極

國際火線／要美國再度偉大，必先讓川普終身當總統？

台籍志願兵吳忠達去年戰死烏克蘭　遺體疑「遭動物啃食」證件遺物曝光

緬甸強震破3000人亡　軍政府宣布停火助災後重建

快訊／日本大隅半島近海發生規模6地震！宮崎有感搖晃

緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

緬甸1男強震瞬間被活埋　瓦礫堆下「求生144小時」奇蹟獲救

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠鋼材不合規遭泰方徹查

馬斯克身價11.3兆奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡

馬斯克出數學題！答對就有資格到特斯拉上班　網友答案卻超兩極

國際火線／要美國再度偉大，必先讓川普終身當總統？

台籍志願兵吳忠達去年戰死烏克蘭　遺體疑「遭動物啃食」證件遺物曝光

緬甸強震破3000人亡　軍政府宣布停火助災後重建

快訊／日本大隅半島近海發生規模6地震！宮崎有感搖晃

緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

緬甸1男強震瞬間被活埋　瓦礫堆下「求生144小時」奇蹟獲救

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠鋼材不合規遭泰方徹查

馬斯克身價11.3兆奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡

1999月接1.6萬通電話　台南市民打來「念經」狂聊30分鐘

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

花蓮發生規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403地震」

好市多「電子掃卡」要補拍照！　會員傻眼怨：我去消費不是上班

男大生追到學妹約好「不碰身體」　陪睡熊抱胸部慘遭判刑

藥王參戰？標記ØZI開嗆「不配一線」秒刪文：進場時機不對

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣東部地區02:01發生地震　台北輕微搖晃

馬斯克出數學題！答對就有資格到特斯拉上班　網友答案卻超兩極

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

國際熱門新聞

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

大批台男被捕！柬埔寨警逮186嫌「179人來自台灣」

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

緬軍承認「鳴槍」警告　中方：車隊安全

吳忠達戰死烏克蘭　遺體疑遭動物啃食

美國再度偉大，先讓川普終身當總統？

緬甸強震破3000人亡　軍政府宣布停火

緬甸1男被埋144小時　奇蹟獲救

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠遭泰方徹查

懷孕4個月分手男友！她中45億元大獎卻隱姓埋名生活

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

馬斯克身價11.3兆奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

更多熱門

相關新聞

美國再度偉大，先讓川普終身當總統？

美國再度偉大，先讓川普終身當總統？

川普最欣賞、最麻吉的人全都是獨裁者。例如普丁、習近平、金正恩。他們這都不知什麼叫下台。有為者亦如是，川普當然希望跟這些好朋友看齊！如今。「讓美國再度偉大」的改革大業隔了年四年後只能重頭再來。此宏大計畫四年內是絕對完成不了。因此他有堅強的理由要求給他更多的時間去完成這項偉大任務。

馬斯克被女兒嗆《鬥陣特攻2》太爛

馬斯克被女兒嗆《鬥陣特攻2》太爛

川普暗示：DOGE將在某時間點喊停

川普暗示：DOGE將在某時間點喊停

蘋果馬斯克掀衛星頻段爭奪戰

蘋果馬斯克掀衛星頻段爭奪戰

無情刀與自走砲：川普任人唯親嘗惡果

無情刀與自走砲：川普任人唯親嘗惡果

關鍵字：

馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

即／台灣東部地區02:01發生地震　台北輕微搖晃

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

即／2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押未禁見

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

Nintendo Switch 2 台灣價格公開

她體重狂掉竟是體內藏2條「20公分大蛔蟲」

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度3級

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面