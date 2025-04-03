馬斯克出數學題！答對就有資格到特斯拉上班　網友答案卻超兩極

▲馬斯克出數學題，答對就夠格進特斯拉上班。（圖／路透）

網搜小組／趙蔡州報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在社群平台X貼出一道數學題目，表示如果有人可以解開這個問題，就有資格在特斯拉公司工作，貼文一出立刻引發網友熱議。

馬斯克3月底在X貼出一張圖片，內容是一道數學題目6÷2(1+2)，他表示，如果有人可以解開這個問題，就有資格在特斯拉公司工作。

貼文曝光後，網友紛紛寫下答案，然而答案卻非常兩極，有一派人認為答案是「1」，另一派人則認為答案是「9」。

事實上，這個題目也曾在台灣臉書引發討論，當時有人說「看數學程度，小學生答案會是9，中學後開始有代數觀念，答案會是1」、「6÷2×3，照順序算不是嗎」、「括號先算3，然後由左至右算，答案是9」。

關於這道題目，美國史丹佛大學教授、數學家塔沃克（Presh Talwalkar）曾拍片解釋，雖然大家都知道要先算括號，但關鍵是由左至右的運算規則，先將括號內的1+2算出後，得到了6÷2×3的算式，乘、除號位階相等，所以由左至右計算，會得出3×3=9。

但是塔沃克也強調，1917年的數學運算規則與現在不同，如果按照以前算法，確實會算出1，因為當時規定碰到除法時，應該將左邊整個算式除以右邊整個算式。