馬斯克出數學題！答對就有資格到特斯拉上班　網友答案卻超兩極

▲馬斯克出數學題,答對就夠格進特斯拉上班。(圖/路透)

網搜小組/趙蔡州報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)近日在社群平台X貼出一道數學題目,表示如果有人可以解開這個問題,就有資格在特斯拉公司工作,貼文一出立刻引發網友熱議。

馬斯克3月底在X貼出一張圖片,內容是一道數學題目6÷2(1+2),他表示,如果有人可以解開這個問題,就有資格在特斯拉公司工作。

貼文曝光後,網友紛紛寫下答案,然而答案卻非常兩極,有一派人認為答案是「1」,另一派人則認為答案是「9」。

事實上,這個題目也曾在台灣臉書引發討論,當時有人說「看數學程度,小學生答案會是9,中學後開始有代數觀念,答案會是1」、「6÷2×3,照順序算不是嗎」、「括號先算3,然後由左至右算,答案是9」。

關於這道題目,美國史丹佛大學教授、數學家塔沃克(Presh Talwalkar)曾拍片解釋,雖然大家都知道要先算括號,但關鍵是由左至右的運算規則,先將括號內的1+2算出後,得到了6÷2×3的算式,乘、除號位階相等,所以由左至右計算,會得出3×3=9。

但是塔沃克也強調,1917年的數學運算規則與現在不同,如果按照以前算法,確實會算出1,因為當時規定碰到除法時,應該將左邊整個算式除以右邊整個算式。

If you can solve this you deserve a job at Tesla pic.twitter.com/NIRiALgEwJ