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韓國宅男收藏「充氣娃娃」　慘遭母親發現痛打：能找活的交往嗎？

▲▼南韓網友在房間收藏外觀精緻的充氣娃娃，卻慘遭母親發現。（圖／翻攝自論壇fmkorea）

▲南韓網友在房間收藏外觀精緻的充氣娃娃，卻慘遭母親發現。（圖／翻攝自論壇fmkorea）

記者羅翊宬／編譯

從過去以來，高度擬真性愛娃娃在南韓引發不少爭議，南韓關稅廳甚至扣留國內業者從海外進口的充氣娃娃，直到業者申請釋憲後，憲法裁判所（憲法法庭）、大法院才於判定不違法。如今，就有一名南韓網友抱怨，他出生以來首次遭到母親痛打一頓，原因是他被母親發現，房間竟然收藏充氣娃娃。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，一名南韓網友昨（9）日在某網路論壇發文，他透過標題表示，「出生以來第一次慘遭媽媽往死裡打」，並透露最近在房間內收藏高度擬真的充氣娃娃，只見該款充氣娃娃擁有深邃且美艷清純的五官，配上一頭亮麗的秀髮，渾圓的翹臀和雪乳則是滿足宅男們的慾望。

該名網友透露，他的母親看到房間內收藏如此昂貴的充氣娃娃後感到相當傻眼，竟然勸網友道，「你可不可以趕快找一個活人交往」，令他開始考慮到底該不該轉賣房間內的充氣娃娃。

其他網友留言回，「精蟲充腦的人應該被抓去人體實驗，死掉最好」、「你真的是活該被打」、「身為父母，真的超討厭看到兒子在家裡和充氣娃娃纏綿」、「你和你媽住在一起，房間卻擺這種東西」、「你媽懷胎10個月含辛茹苦生下你，結果你卻在家搞這種東西」。

也有其他網友認為，該名網友是否抱持不尊重女性的想法，「我真心希望那些買充氣娃娃的人，別和真的女性交往，因為他們根本不把女生當人看」。

據悉，經過憲法裁判所釋憲，南韓關稅廳才於2022年12月底修訂實施相關細則，允許業者從國外進口高度擬真的成人充氣娃娃，然而禁止將充氣娃娃的外貌打扮成未成年。

 ►南韓仿真性愛娃娃解禁！　全面允許進口：只禁「未成年」

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