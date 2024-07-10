「國會改革案緊急處分」憲法法庭下午開庭　前哨戰將決定勝敗

▲憲法法庭10日下午將開庭審理國會改革案的緊急處分。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭於將10日下午開庭，審理總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團4個機關聲請釋憲的國會改革相關案件緊急處分，並由立法院與相關機關，進行正反陳述。本次審理為本案緊急處分的必要性與範圍，並非實質審理是否違憲；但因為緊急處分不能違背本案實質認定，所以從緊急處分的准駁，就可看出大法官對本案的心證，可謂從前哨戰就能決定整場戰役的勝敗。

立法院於5月28日三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》部分修正條文，外界統稱「國會改革」相關法案，總統賴清德於6月24日簽署公布，法案於6月26日正式生效。新法案生效後，總統府等4個機關均表達不滿，檢具理由後向司法院憲法法庭聲請釋憲；另外為了避免法案生效後造成難以回復之損害，4個機關也一併聲請緊急處分。

憲法法庭受理後，隨即定出10日召開言詞辯論庭，審理緊急處分的必要性；並要求通過法案的立法院，以及提出聲請的機關，分別派出代表進行言詞辯論。本次審理為緊急處分的必要性、急迫性以及範圍，並非實質審理本案是否違憲。

案件審理前，立法院先行出招，對2名現任大法官聲請迴避，其一為司法院長許宗力在前任大法官期間內，曾於釋字585號解釋案（真調會條例釋憲案）中提出不同意見書；其二則是大法官許志雄在2004年間擔任行政院政務委員期間，對當時立法院通過《真調會條例》後提出覆議，公開批評該條例違憲。不過現任13名大法官（許宗力、許志雄均迴避審理自己的聲請迴避案），最後駁回立法院的聲請，讓2名大法官不須迴避，可以審理本案。

本次緊急處分雖為本案的附帶程序，但因緊急處分不能違背本案實質認定是否違憲，故此，緊急處分做出後，幾乎就能決定本案的勝敗；亦即從緊急處分中，就能看出大法官對於本案的心證。

而我國憲政史上曾三度裁准緊急處分，在2022年1月正式施行《憲法訴訟法》後就裁准兩次。首件為當年3月間，憲法法庭就因為義大利富商與台中詹姓空姐爭女事件，首度做出「定暫時狀態假處分」的緊急處分，大法官甘冒頂撞最高法院確定裁定的效力，將女童留在台灣。而該案於當年5月間做出判決，憲法法庭果不其然地宣告最高法院的確定裁定違憲。至於第二件裁准的緊急處分，為去年10月間審理新竹縣新豐鄉鄉民代表選舉「聲請人為重新計票事件聲請裁判及法規範憲法審查」，大法官依職權裁准延長保管該選舉人名冊及選票。