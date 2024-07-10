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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李遠哲認同「使用核電大方向是對的」　全人類滅絕更嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

中研院前院長李遠哲9日在網路直播節目中自曝，他已經答應總統賴清德的邀請擔任氣候委員會顧問。而對於台灣能源的問題，李遠哲坦言，他贊同和碩董事長、總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢的看法，大眾要認真面對核能發電廠的使用，不但要延役，可能還要設立新的，「我覺得大方向是對的」、「雖然核電有它的缺點，但是核能可能帶來的災害跟全人類的滅絕，還是不能比的」。

▲▼前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲李遠哲認為，大眾應該認真面對核電問題。（圖／ETtoday資料照）

李遠哲9日在網路直播節目「中午來開匯」中提到，以目前的氣候變遷來看，人類如果不努力，將會從地球上滅絕，而滅絕最主要的可能就是熱死，例如今年的麥加朝聖就熱死超過1000人。

李遠哲直言，童子賢先前談到核電，受到很多人批評，但他覺得大方向是對的，也非常贊同童子賢的看法，因為現在最重要的是把溫室氣體排放量減少，而在人類目前掌握的所有技術裡面，「雖然核電有它的缺點，但是核能可能帶來的災害跟全人類的滅絕，還是不能比的」，大家可能要認真面對核能發電廠的使用，不但要延役，或許還要研究怎麼樣設立新的。

李遠著強調，如果不用核電，而是用綠能來彌補，以目前台灣的大小跟人口密度來看，是不容易做到的，他已經答應總統賴清德的邀請，擔任氣候委員會顧問，希望能透過自己過去參加各國2050淨零討論的經驗，協助解決問題。

李遠哲說，人類社會其實沒有多少選擇，一定要做到溫室氣體減量，不然就會像恐龍一樣滅絕，以前生命的滅絕都是火山爆發，這次是人類在改變環境、改變大氣層，地球變熱、極端氣候加劇，都是人類自己在製造不好的環境，走上滅絕的路，他講滅絕不是危言聳聽的話，這是從科學家的觀點、負責任的態度，來談論人類的將來應該怎麼走。

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