野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟：我是好心去幫忙

▲網美開著野馬，自稱在國道內線帶領救護車。（圖／翻攝抖音）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名在IG上有2萬人追蹤的網美，日前開車行駛國道從彰化往嘉義時，發現後方有一輛救護車，因此立刻按喇叭要前車讓道，她則拍下影片解釋自己為何要幫忙救護車開道。事後，該段影片被網友砲轟，她也一一解釋初衷。

該名網美在抖音PO出影片表示，邊開車邊狂按喇叭說「我後面有救護車，我現在在帶領救護車，我開得比救護車還快，妳看一下啦」，坐在副駕的朋友也說「日行一善」。

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事後，救護車閃燈切到外車道，直接快速開離。網美也PO出在救護車上的人的私訊截圖，並附上車內往前拍攝的畫面，證實她的確在救護車前方。

▲左圖為救護車內視角。（圖／翻攝抖音）



網友看完紛紛留言，「其實你直接讓救護車過就可以了」、「跑在前面也是會被罰的」、「是妳擋救護車吧」、「其實不需要妳幫忙」、「怎麼會認為妳按喇叭有人會讓，在妳前方的車輛有可能因視覺死角而看不到在妳後面的救護車。正確的做法是不影響救護車的直線路線，開到隔壁的車道按喇叭提醒前方用路人」、「看到評論我就安心了」。

對此，該名網美表示這已經是幾個月前的影片拍攝，當時她看到救護車時就切到中線，但救護車鳴笛2分鐘都沒人讓，她才決定開到內線按喇叭，「誰都不會想冒這個風險去以身試法，但我想起以前我自己跟我家人因為坐救護車沒有車要禮讓，差點耽誤就醫 以及我助理也看不下去，才有此行為。我是以好心（的）心態去幫忙，那天我也不趕時間，平時給我載過的人都知道我是在合法的限速內行駛，也不會刻意佔用超車道」。