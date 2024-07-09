CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

記者鄭思楠／綜合報導

連鎖手搖飲料店CoCo都可近日被曝員工切西瓜時偷吃，引發熱議。有網友發影片稱，在CoCo都可上海某門市買奶茶時，無意間發現門市店員切西瓜時將中間部位切下吃掉。公司回應稱，確認該行為違反公司規定，已第一時間對該員工做停職處理。

▲CoCo被曝店員切西瓜時偷吃。（圖／翻攝自影片）

據《海報新聞》報導，影片顯示，後廚一名女員工戴著帽子和口罩正在切西瓜，但口罩佩戴並不規範，也沒有佩戴手套，桌上還放了一個CoCo都可的塑膠杯。

只見該店員切西瓜時，連續多次將西瓜心切下吃掉，隨後將剩下的西瓜切塊裝入盒中。

7月6日，涉事門市店長回應稱此事屬實，已經上報給公司，公司會協助處理，已經第一時間對該員工做停職處理。

有網友指出，該門市位於上海市閔行區。7月5日上午，門市周店長表示，經查，影片中切西瓜的女子確實是CoCo都可江文路店店員，門市正在調取監視器畫面核實情況，「等待領導處理。」

周店長還說，CoCo都可總部有規定，店員在後廚操作時要規範佩戴手套和口罩，如果員工沒戴手套、不規範佩戴口罩，是違規的。

隨後，CoCo公司方面回應稱，通過查看監視器畫面、詢問涉事員工確認該行為違反公司規定，已第一時間對該員工做停職處理。

上海市市場監督管理局閔行區分局一名工作人員稱，他們還沒接到投訴舉報，核實情況後，會派人到現場調查處理。

網友熱議，「最甜的自己吃……」、「吃到無所謂，沒有廚師不偷吃，重點是你別濺射口水和湯汁就好」。也有網友表示，「這個有什麼嗎，我在家也是這樣的」、「大驚小怪」。