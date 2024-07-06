4隻大喇牙男廁開趴他瞬間透心涼　7千人驚喊：伙食應該很好

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在男廁目睹驚人的畫面，只見廁所內部從牆壁到角落，一共有4隻大喇牙（白額高腳蛛）。影片公開之後吸引超過7200名網友按讚，大家紛紛留言表示，「伙食應該很好才會開趴」、「你是去盤絲洞上廁所嗎」、「看來這男廁有很多小強」。

▲原PO在男廁裡看到的4隻大喇牙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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原PO在臉書「爆廢1公社」分享一段14秒的影片，只見廁所內部的兩側牆壁、角落、洗手台旁邊共有4隻大喇牙，每1隻的體型看起來都很巨大，讓他忍不住直呼，「這男廁，夏天看了真是透心涼。」

影片公開之後，吸引許多網友留言討論，還被社團管理員轉貼至爆料公社粉專，目前已有超過7200人按讚。大家紛紛留言開玩笑道，「看來這男廁有很多小強，所以喇牙才會大軍壓境」、「代表那邊蟲很多才能每隻都這麼肥」、「伙食應該很好才會開趴」、「你是去盤絲洞上廁所嗎」、「不動不可怕，等等算少1隻才可怕」。

也有網友認為，看到大喇牙總比看到蟑螂好。喇牙也就是白額高腳蛛，又稱狩獵高腳蛛或白額巨蟹蛛，有「蜘蛛界捕蟑神器」的封號，除了蟑螂之外，也會捕食蚊子、蒼蠅等昆蟲，但牠非常膽小，不會主動攻擊人類，被認為是一種益蟲。