「清張若靄畫高宗御筆秋花詩」中秋月餅禮盒結合經典畫作

▲▼ 長榮文苑中秋月餅禮盒 。（圖／ 長榮文苑提供）

記者翁伊森／嘉義報導



喜迎佳節，嘉義長榮文苑酒店籌備「流心‧漫月」月餅禮盒，讓您在中秋與家人團聚、親友贈禮的珍貴時刻，都能感受滿滿的誠摯情誼！每盒售價960元，內含大甲芋頭流心酥（2入）、靜岡抹茶黑糖流心酥（2入）、芝麻花生奶黃流心酥（2入）、夏威夷果仁塔（4入），即日起開放預購，8月20日前訂購享早鳥9折優惠。

「流心‧漫月」中秋禮盒由主廚精選食材，「大甲芋頭流心酥」使用新鮮大甲芋頭製成的酥皮，包裹馥郁香氣的芋頭內餡、Q彈麻糬、奶黃流沙餡、加上熔岩般蛋奶餡，讓層層堆疊的美味瞬間在您舌尖綻放；「靜岡抹茶黑糖流心酥」選用日本靜岡抹茶製成的酥皮及抹茶豆沙餡，搭配黑糖麻糬、香醇流心口感，入口Q彈且甜而不膩，滿滿獨特的茶香，；「芝麻花生奶黃流心酥」內餡醇厚，香濃花生與香醇胡麻的完美比例加上酥脆外皮，能讓您在口中體驗濃醇的交融饗宴；「夏威夷果仁塔」以夏威夷果仁為主料，底部塔皮厚實，入口後細品充滿陽光的果仁香氣！

今年「流心‧漫月」禮盒，延續暖色的經典大氣橘(吉)盒，腰封設計結合故宮經典館藏「清張若靄畫高宗御筆秋花詩」畫卷，帶您神遊於宮亭檯閣庭院饗用中秋月餅、欣賞百花爭妍的景緻。畫卷的檯閣以界畫技法繪製，將各種長短、橫直和彎曲的線條交織入畫，同時展現園中眾花怒放的盛況；一片繽紛燦爛，展現明媚秋色的景象，賞心悅目並賦予了「流心‧漫月」禮盒別具藝術品味的意涵，送禮收藏兩相宜，是品味中秋良辰美景的最佳選擇！

即日起開放預購「流心‧漫月」中秋月餅禮盒，採限量販售，大宗採購或簽約客戶購買另有優惠，請提前來電或官網訂購以免向隅，長榮文苑酒店（嘉義）訂購專線（05）366-9955，8月20日前訂購享早鳥9折優惠，滿20盒以上再享台灣本島同一地點免費宅配，更多訂購優惠詳情可至官網www.evergreen-hotels.com查詢。