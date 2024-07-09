鬼切畫面曝！女騎士突左轉闖禍命危 男大生煞車不及撞一團

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市新英國小前路口今（9）日上午發生2部機車碰撞、釀成2人輕重傷事故。一名張姓婦人自路肩起步左轉切入車道，後方準備到市區打工的何姓大學生煞車不及，2車撞成一團，張婦現場一度沒有生命徵象，急救後恢復呼吸心跳，目前重傷在加護病房觀察，肇事原因正由警方調查釐清中。

▲苗栗市新英國小前路口發生2部機車碰撞，左轉老嫗被直行機車撞成重傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，今天8時30分許左右，新英國小前的台13線、苗28-1線路口，發生一起2部機車碰撞交通事故，造成2人受傷。警方獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

▲苗栗市新英國小前路口發生2部機車碰撞，左轉老婦被直行機車撞成重傷。（圖／記者楊永盛攝）

警方調查，張姓老婦（76歲）騎機車沿著台13線南往北，在事故路口先在路肩停等，沒有多久，疑似未留意後方動態，逕行左轉切換進車道，此時後方由何姓男子（21歲）騎乘的機車，反應不及、煞車後仍撞上去，張婦當場頭部、胸部重創倒地不起，地上血跡斑斑，送醫急救才恢復心跳；何男輕微擦傷，機車也彈甩到對向車道。

▲苗栗市新英國小前路口發生2部機車碰撞，老嫗自左側路肩左轉，被後方直行機車撞成重傷。（圖／記者楊永盛攝）

何男說，目前就讀國立聯合大學3年級，利用暑假留在苗栗打工，事故前正騎車到市區準備上班，看到老婦機車騎進路口時，想要煞車就來不及。據指出，張姓老婦平常從事資源回收，可能前往銅鑼販賣撿拾的資源回收物品，返家途中發生事故。

▲苗栗市新英國小前路口發生2部機車碰撞，左轉老婦被直行機車撞成重傷，男大生輕傷。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗警察分局呼籲，用路人駕駛車輛左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉，務必遵守交通規則，以確保交通安全。