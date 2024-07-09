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網路約砲中了！他沒戴套激戰後突發燒淋巴腫　醫驚：確診M痘

▲本土M痘疫情近期升溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲本土M痘疫情近期升溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

阿快（化名）於交友軟體認識一名女網友，雙方在5月見面即發生不安全性行為，他數天後出現發燒、肌肉痛、水泡、紅疹及淋巴腺腫大，疼痛到晚上難以入眠，遲至6月就醫採檢，經醫師診斷為M痘。

依據衛福部疾病管制署資料顯示，我國自111年6月出現首例境外移入M痘確診個案後，截至今年7月8日累計確診人數計377人，包括本土案例355人、境外移入案例22人；南投縣累計確診4例本土病例，均為本國籍年輕男性、平均年齡為38歲，皆有高風險親密性接觸行為，且無國外旅遊史，其中1人已完整接種2劑M痘疫苗，包括「阿快」在內的其他3人則無接種疫苗。

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南投縣衛生局指出，M痘可透過密切接觸確診個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，常見感染症狀有臉部、手腳與生殖器出現不同型態的皮膚病灶、淋巴結腫大、發燒頭痛、肌肉痠痛、小便時疼痛或排尿困難等；初期症狀表現較不典型，不易與其他傳染病區分。

▲本土M痘疫情近期升溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲南投縣M痘疫苗接種資訊 。（圖／南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即有傳染力，全球M痘累計人數已達9萬8千餘人、疫情持續，而暑假到來，國際旅遊頻繁、社交活動機會大增，他提醒民眾注意個人防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，若出現疑似症狀時，應儘速就醫並告知疑似M痘接觸史、高風險場域的暴露。

陳南松指出，接種疫苗則為目前最有效的預防方式，符合接種條件之民眾也應儘速完成2劑疫苗接種，提升自我防護力；衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院及竹山秀傳醫院都提供M痘疫苗接種服務，民眾如有相關問題可至縣府衛生局網站查詢（ https://ntshb.tw/hc03KNqu6 ），或電洽本縣防疫專線049-2220904。

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