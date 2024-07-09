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OL堅持「月薪5萬↓不結婚」被反駁！友嫁3年悔炸：狂找人借錢

▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來，越來越多人選擇「不婚不生」。一名女網友認為，月薪5萬以下，且沒有房產、車子的人，就不要結婚了，同時更不該堅信「婚姻是對自己的保障」，當初朋友聽完不以為然，不斷反駁她，沒想到才短短3年，就淪落到四處找人借錢的窘境。

女網友在Dcard提到，如果月薪在5萬以下，沒有存款，也沒有房子、車子，她就會選擇不婚不生，然而朋友卻持反面看法，認為結婚是對自己的保障，「我敢說一定有超過一半的女生，都覺得男生可以全額負擔，因為自己都陪伴對方了，另一半當然要全付，就是這樣的心態，不少女生結婚後根本不幸福，而且比原先過得更慘。」

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滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

原PO接著表示，該名朋友當初還說她，不結婚不生孩子老了沒人照顧，覺得她這樣不好，「結果自己剛結婚，生完孩子不到3年，老公外遇，因為是生雙胞胎，現在一人養一個，我朋友自己養不起，還得申請一大堆補助，然後找人借錢。

對此，網友們紛紛回應，「不得不說現在台灣真的還很多人會有那種『女生太晚結婚or不結婚，以後沒人要』的觀念，尤其是一堆長輩。女生有經濟能力，自己過得很好，結婚不就是個法律上的合約而已嗎，怎麼講得好像結婚就是整個女人給人家養了」、「不婚不生，快樂一生。要婚要生，賭你一生」、「你要求太低了，應該年薪百萬有房有車，還不能跟家人同住，最好對方又帥又幽默不花心」。

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