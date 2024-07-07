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帶伴手禮回婆家！她本要洗碗「聽婆婆1段話」傻眼：那麼計較

▲▼洗碗,洗餐具,做家事。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲婆婆要原PO別把自己當公主。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「被擺臉色命令下馬威、使喚的感覺真的很不好！」一名女網友發文表示，她和婆婆沒有住在一起，但剛結婚時，婆婆就要她別把自己當公主，甚至還要她負責洗碗、擦桌子，讓她感受不好。之後夫妻倆越來越少回婆家，她也直呼「以為媳婦們都會稀罕回那個婆家嗎？」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和婆婆沒有住在一起，但剛結婚時回婆家，婆婆就下馬威，說「不要以為嫁到我家是要來當公主的，等下吃完碗你去洗、桌子你去擦」。

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原PO當時心想，夫妻倆很偶爾才回去，且還帶了伴手禮，有必要這麼計較嗎？她直言，其實婆婆不用特別說，她本來就會動手做，但是「被擺臉色命令下馬威、使喚的感覺真的很不好！那為什麼她自己的兒子就不用做？」

自此之後，夫妻倆一年回婆家的頻率不到3次，原PO也直呼「誰嫁到你家了啊？」夫妻倆自己買房，她回娘家當公主總可以了吧？「以為媳婦們都會稀罕回那個婆家嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的，本來就會幫忙的事，但在做之前被命令，就超不爽的」、「我偶爾去婆家還真的是當公主的，連收碗時婆婆都說很擠，放著她用就好」、「距離產生美感，各自安好最好了」、「女人何必為難女人」、「突然覺得我好幸福了，至少不會被叫去洗碗」。

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