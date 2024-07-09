艦長拔官！　美軍巨獸「海上基地艦」擱淺懲處

▲遠征海上基地艦「威廉斯號」。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美軍遠征海上基地艦「威廉斯號」（USS Hershel "Woody" Williams ,ESB 4）部署於非洲，在今年5月9日靠港時發生擱淺事故，金色組輪值艦長米切爾上校（Lenard C. Mitchell）於7月8日遭正式解職。

▲米切爾上校。（圖／美國海軍）

隸屬於美國海軍第六艦隊的威廉斯號在5月9日下午1時左右抵達加彭首都自由市時，發生輕微擱淺事故，最後在下午5時漲潮後脫離，並無造成人員或重大損失。

遠征海上基地艦由通用動力旗下國家鋼鐵造船公司（NASSCO）打造，艦長239.3米、寬50米，滿載排水量9萬噸，速度可達15節，航程9500海里，船員44人，因應各種軍事型態部署可達到250人；廣泛應用於各種軍事行動，支援部隊、裝備、物資運送，目前已交付6艘給美國海軍，7、8號艦仍在建造中。

▲遠征海上基地艦。（圖／美國海軍）

美國海軍表示，儘管調查仍在進行，但已有足夠證據顯示指揮官應當被解除職務，米切爾於2022年11月20日起任命為金色組指揮官，解職後將暫時調往大西洋艦隊指揮部，威廉斯號艦長一職將由康坎農上校（Michael Concannon）擔任。

美國海軍強調，艦艇指揮官承擔對水手和軍艦重大責任，「我們對指揮官有著最高的標準，若未達到時將追究一切責任。」

米切爾上校出生於密西西比州坎頓，於1990年6月入伍加入海軍，曾在USS Bainbridge（CGN-25）、USS Deyo（DD-989）、USS Gettysburg（CG-64）、USS Little Rock（LCS-9）服役，被授予國防功績勳章、功績勳章（2次）、海軍和海軍陸戰隊嘉獎勳章（5次）以及海軍和海軍陸戰隊成就勳章（2次）。