快訊／新莊晚間「5樓建築起火」　2人送醫

新北市一名34歲男子駕駛大貨車，8日上午11時許行經新莊區瓊林南路時，不明原因連續衝撞停在路旁2部車後翻覆，被撞的2部車嚴重變形及車尾凹陷，34歲駕駛自行爬出駕駛座，警消獲報到場，將挫傷的駕駛送往輔大醫院救治，詳細肇事原因及肇責待釐清。