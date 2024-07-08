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快訊／新莊晚間「5樓建築起火」　2人送醫

▲▼新北市新莊區火災，2人送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市新莊區8日晚間發生火災事故，造成2人送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市消防局8日晚間9點49分接獲民眾通報，新莊區中港路一間5樓建築物發生火警，消防人員趕到後發現是5樓某房間起火冒煙，所幸住戶均已經自行逃出，火勢經布置水線搶救後，於晚間10點08分控制、10點18分撲滅。

消防人員表示，火勢燃燒雜物，燃燒面積約3坪，至於2名自行逃生的住戶30多歲女性、40多歲女性均意識清醒，預防性送醫檢查，建築物起火原因待進一步鑑定釐清。

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