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社會 社會焦點 保障人權

罵人價目表參考用的！他跟鄰居吵架噴4句「X你娘」　法官判無罪

▲▼罵人價目表。（圖／翻攝網路）

▲網路上先前有這張罵人價目表，列出各種髒話會被判罰的金額。（圖／翻攝網路）

記者柯振中／綜合報導

先前網路上流傳一張「罵人價目表」，其中的「X你娘」更是列了8萬元，不過這份價目表其實僅是參考用而已。南投一名沈姓男子與鄰居發生爭執，跑到對方家門口按鈴、敲門，並且連續罵了4句「X你娘」等髒話，最後判決出爐，他則是獲判無罪。

根據判決書內容，沈男住在南投某處社區，因為隔2戶的鄰居抽水馬達聲音相當大，影響到他的睡眠，因此他氣得上前按鈴、敲門，同時大罵「出來，開門出來。X你娘咧」、「我住在你家隔兩戶，X你娘咧，是在吵三X」、「隔兩戶，蹦蹦叫，X你娘咧，出來」、「叫啊！X你娘咧」等話語。

鄰居聽完以後，則是出面向沈男道歉，同時告知對方，自己確實有時候會忘記關加壓機。不過，後來鄰居經過思考，決定報警處理、提告公然侮辱，並且提出附帶民事賠償。

檢方偵結後，沈男被起訴。不過南投地院認為，雖然「X你娘」一詞固有貶抑他人母親為性客體地位之侮辱性質，但從先前憲法法庭的判決來看，不是可以透過擷取所言具侮辱詞義的片段，就忽視整體事件的背景、前後表意的脈絡，逕予評價是貶損告訴人的人格尊嚴、社會評價的侮辱用語，若是這樣的話，恐怕會讓公然侮辱罪成為髒話罪。

▲▼老屋,老房,房子,房產,透天,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沈男被吵得睡不著，上鄰居家理論，敲門時罵了4次「X你娘」挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，由於沈男與鄰居所住的社區，是無尾巷的半封閉式社區，且沈男理論的過程中沒使用任何工具，僅憑人體所發出聲音，聲音難以遠播，加上當時時間不早，也沒有住戶以外的人出入該社區，縱使情緒激動、憤怒，但人聲的傳播仍有侷限，可以聽見這些話語的人，應該只有同住社區的民眾。

另還有一名胡姓鄰居證稱，他們社區的建材不是很好、隔音不佳，抽水馬達的品質同樣不好，原告家中的抽水馬達聲音確實很大，他們曾經提醒過，但被以「難道要叫我們不要洗衣服、洗澡」為由回應，為了不破壞鄰里關係，只能繼續忍受，至今已超過3年。

因此，南投地院法官認為，綜合考量當下的情境，沈男不是無故滋事生擾，應是長久深受抽水馬達運轉聲的影響，加上案發當天因噪音難以入眠，理論的過程中一時情緒高漲，才在未及思考、使用委婉之詞妥善溝通的情況下，脫口說出粗鄙話語，尚不至使得以聞見該些話語的同社區住戶，因此心生告訴人遭汙辱、貶損人格及社會評價的效果。法官審理後，判沈男無罪，檢察官得上訴。

至於民事賠償的部分，法官同樣駁回告訴人的請求，檢察官得上訴。

 
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