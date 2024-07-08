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甲辰正科屏東南州迎王平安祭典 　溪洲代天府王船6天全台祈福

▲南州溪洲代天府王船展開「6天全台祈福」 。（圖／屏東縣政府提供）

▲南州溪洲代天府王船展開「6天全台祈福」 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

三年一科的南州迎王平安祭典將於11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今(8)日舉行王船平安遶境開水路儀式。由縣長周春米、縣議會副議長盧文瑞等地方民意代表共同向朱府王爺焚香，祈求庇佑王船巡台隊伍一路平安，隨後周縣長手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，出席貴賓在其後提水、澆水，正式宣告展開6天王船巡迴全台化瘟除煞，為民祈福活動。

▲南州溪洲代天府王船展開「6天全台祈福」 。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米表示，非常榮幸能參加甲辰正科迎王平安祭典，南州代天府王船遊台灣開水路儀示法會，是南州迎王平安祭典特有的儀式，三年前與總統府秘書長，前縣長潘孟安一起參與迎王平安祭典活動，對於環台祈福儀式感到相當感動，這次是她第二次參與三年一科的環台祈福活動，感謝主委黃瑞吉率領代天府團隊，讓全台灣都知道屏東百年的地方傳統習俗。

南州代天府主委黃瑞吉表示，廟方這次依循古禮辦理王船遊台灣開水路儀示法會，期待藉由環台祈福活動，讓中北部的鄉親更能了解屏東王船文化，也歡迎全國民眾在迎王平安祭典時來到南州鄉，體驗南部人的熱情及不一樣的民俗文化活動。

縣府表示，今(8)日開水路儀式後，9日首站將抵達宜蘭，10日將至基隆，晚間住在新竹竹林山觀音寺；11日前往雲林，12日南下至高雄，13日於台東天后宮駐駕後，14日再往南至鵝鑾鼻快閃後，返回南州。

今年是屏東的迎王年，琉球鄉三隆宮、東港東隆宮與南州溪洲代天府，分別將於9月3、9月28日及11月13日舉行迎王平安祭典，除宣告迎王平安祭典準備登場，也邀請大家相約來屏東參加平安祭典。

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