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不想參加活動！2老師大罵「妳怎麽不去死」　女學生不堪受辱身亡

▲▼陜西延安中學一學生墜亡。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西延安中學一名女學生近日在學校輕生身亡，引起社會廣泛關注。爆料者稱，女生因拒絕參加學校組織的集體活動，遭到學校老師在辦公室長時間訓斥。事發當時，2名老師輪番辱駡，「妳怎麼不去死」、「妳怎麼不跳」……。最後，女孩不堪受辱，在學校墜樓身亡。

悲劇發生後，網上流傳有人爆出事件的來龍去脈。網友爆料稱，女生早前提出不想參加運動會後，便開始被組長責備，後來校方要求學生在七一建黨節上表演，死者同樣拒絕，之後被年級主任責罵。

網友稱，女生後來與男友提出分手後，就打算跳樓，幸好被同學救下。但事後，卻被組長及2名年級主任責罵，最終女生再次跳樓。

報料者更指，校方要求死者男友簽保證書，勒令男生停課，企圖將責任推到他身上，說女生是因為和男生分手才想不開的。

▲▼陜西延安中學一學生墜亡。（圖／翻攝自微博）

陝西省延安市教育局微信公眾號「延安教育」7月8日發布情況通報稱，7月4日14時25分，該市延安中學發生一名學生墜亡事故。事故發生後，公安機關第一時間介入，認定為高墜死亡。

經查，該生在7月4日上午集體活動期間表示不願參加，年級副組長徐某、德育處副主任康某某在辦公室對該生進行批評教育時方法欠妥、言語不當。7月6日，延安中學決定撤銷徐某、康某某現任職務，停止一切教育教學工作，進一步調查。網上提及的年級主任王某某7月4日事發前一直在備課上課，與該生沒有接觸。

情況通報稱，對孩子的不幸離去，我們感到萬分痛心，對孩子的家人表示誠摯的道歉。我們將深刻汲取沉痛教訓，在全市範圍內，進一步加強學校管理、校園安全、家校社共育等方面工作，努力營造良好育人環境。

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