南投廠房疑遭雷擊「全面燃燒」！勇消抽水塔灌救

▲南投廠房疑似遭到雷擊起火，火勢全面燃燒。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投大坪頂6日晚間6點44分發生火警，一處工寮疑似因為遭到雷擊，廠房燃起熊熊烈火，火勢相當猛烈。消防局接獲通報，派出5車共21人前往現場撲救，所幸現場無人傷亡。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

警消調查，這處廠房晚間6點44分因不明原因燃燒，火勢相當猛烈，消防局獲報後不敢大意，派出5車共21人前往灌救。消防人員到場後，發現廠房已全面燃燒，後面還有一棟工寮、旁邊停放2輛農用工具車，於是先行部署水線，實施周界防護，避免火勢再度延燒。

▲▼南投廠房疑似遭到雷擊起火，火勢全面燃燒。（圖／記者高堂堯翻攝）



由於周圍沒有消防栓，消防人員使用移動式幫補，從水塔抽取水源進行防護，等支援人車到達以後，再使用圓盤切割機，製造開口排煙，並且進行滅火。由於該廠房裡面存放大量包裝紙箱及網子，火勢十分猛烈，消防人員入內找到火點後，才成功射水撲滅。

屋主懷疑，可能是因為下午多次雷擊，才會導致火災發生，這次火警下來，財物損失大約為30萬元。不過詳細起火原因為何，還要等火調人員釐清。

▲對於消防人員迅速救援，屋主讚譽有加。（圖／記者高堂堯翻攝）



對於此次迅速救援，屋主讚譽有加，且在水源不足的情況下，指揮官還能利用現有水源滅火，保護了後方的工寮、車輛，讓他相當感謝。