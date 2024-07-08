「假專家廣告」1年半詐3.8億！業務員撈8千萬爽開保持捷

▲德博公司業務石凱翔靠詐騙廣告抽佣大賺8千多萬元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

韓國廣告公司在台設立的德博公司，設計在臉書、LINE等網路媒體平台投放廣告系統，從2022年起，與詐騙集團合作，在各大平台投放假的財經名人投資術，詐騙不知情民眾，前後92人上當受騙3.8億元，其中業務員石凱翔靠抽佣海撈8571萬餘元，台北地檢署8日依共犯詐欺、洗錢等罪，起訴石凱翔、總經理負責人林金漢等4名德博公司員工。

起訴指出，新加坡籍的林金漢(LIM JIN HAN)在2019年間受韓國Dable INC.公司派來台灣設立德博股份有限公司，並擔任總經理，主要業務是經營原生廣告，依照各媒體平台不同呈現形式，設置符合LINE、臉書、Google Ads與各大網路媒體系統的廣告頁面，廣告客戶可自行上傳文案、圖片與連結網址，吸引民眾瀏覽，民眾每點擊1次，德博公司可抽4到6元不等的廣告費。

擔任德博業務的石凱翔從2022年1月起，接獲自稱大陸地區人士的「黑白」、「鑫」、「小高」、「沙」等人聯繫詢問投放廣告費用，石凱翔為了配合這些身分不明的客戶需求，自己或利用妻子、岳父公司名義，在MAX交易所、ACE交易所，以及銀行先後開設虛擬貨幣錢包、實體銀行帳戶，供「黑白」等人轉匯虛擬貨幣USDT並在折換新台幣後出金收費。

▲石凱翔名下的保時捷純電跑車已經在偵查中變價拍賣。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

由於「黑白」集團身分不明，投放的廣告內容又虛構誇大，例如「她靠阮慕驊這一指標，每年樂領160萬元股息」，「謝金河驚爆：這3隻股票已經跌無可跌，趕緊買入」，「25元買進這檔股票狂賺500萬，原來她也靠這招」，而且廣告業面連結的都是冒用謝金河、楊世光、楊應超等人名義的假LINE帳號。

檢察官謝承勳指揮刑事局偵4大隊調查認為，德博公司應該很清楚這些可疑廣告是詐騙集團投放的魚餌，卻為了收取廣告投放利益，甚至協助「黑白」集團規避廣告審查，開假發票給人頭公司掩飾廣告費來源，從2022年4月到2023年11月間，靠著詐騙廣告被點擊6742萬8940次，其中有92人受騙遭詐3億8030萬612元。

檢警計算，除德博公司靠著這些詐騙廣告賺到2.5億元外，業務石凱翔更從中收佣8751萬4607元，暴利收入讓石凱翔大買名車，曾在2023年因駕駛法拉利撞保時捷登上新聞版面，在案件爆發遭搜索時，又被扣到保時捷純電跑車及本田、哈雷紅牌重機各1輛，1車2機共已拍賣變價425萬1000元，全案依加重詐欺、洗錢等罪起訴德博總經理林金漢、財務經理張藝馨、業務主管王柏鈞、業務石凱翔等4人。