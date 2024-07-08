藍綠卡位衝突！遭王鴻薇控找鎖匠開門　黃捷嗆造謠：不排除提告





▲朝野搶佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（8日）繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠紛紛祭出甲動，民進黨一早就搶得先機，霸佔主席台，藍綠過程中爆發肢體衝突。國民黨立委陳玉珍指控，議事人員明明7點才會開門，但藍委進入會議現場後，卻發現綠委已經在裡面了，藍委王鴻薇也爆，凌晨時就聽聞民進黨立委黃捷找鎖匠，打開內政委員會大門。黃捷反擊嗆造謠，「請拿出證據，鎖匠在哪？不排除提告。」

內政委員會今日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早五點便在委員會門口排隊進場，國民黨立委則是六點開始集結，過程中藍綠委爆發嚴重肢體衝突，不少立委掛彩，王鴻薇連環賞坐在椅子上的綠委林楚茵好幾個巴掌，造成林楚茵下巴掛彩見血，連耳環都被打掉。

▲王鴻薇爆打林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍受訪時質疑，明明議事人員明明7點才會開門，但藍委進入會議現場後，卻發現綠委已經在裡面了；王鴻薇也踢爆，凌晨時就聽聞黃捷要找鎖匠，「破壞」內政委員會大門，好讓民進黨立委可以順利搶到主席台。

王鴻薇也說，稍後也會到醫護室驗傷，民進黨永遠都是暴力黨，「如果他沒動手我怎麼會動手？」甚至還「當小偷」潛入委員會，不遵循正常程序管道，跑到內政委員會把門偷偷鎖起來。

黃捷則說，自己比國民黨早，比國民黨認真，要守護人民的罷免權，民進黨委員都很認真，一早就來，有人5點多就到，還有人更早，今天的事實最明確的是王鴻薇打人、揍人，有任何的指控都要拿出證據，「請拿出證據，鎖匠在哪？不排除提告。」

