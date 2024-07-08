匈牙利總理繼俄烏之後「突然到訪」北京　將會晤習近平

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國外交部7月8日發布消息，7月8日，匈牙利總理奧班將來中訪問，習近平主席將會見，就共同關心的問題進行深入溝通。有外交消息人士表示，此次訪問是一次「突然」的訪問。外界預期應與其正積極推動的俄烏停火有關。

據《澎湃新聞》報導，目前，匈牙利已經於7月1日正式接任歐盟輪值主席國，為期6個月。匈牙利於上周公布了其擔任歐盟輪值主席國期間的口號-「讓歐洲再次偉大」。

這也是匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，奧班第三次突然出訪。他上周就曾先後訪問烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」（peace mission），且均未於事前公布行程。

中通社指出，奧班一向批評西方對烏克蘭的軍事援助，也是歐盟國家領導人中與俄羅斯總統普丁關係最親密的。但他也說，匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，並不意味著他有權代表歐盟進行談判。

奧班於7月2日突訪烏克蘭，並表示希望澤連斯基能夠重新考慮推進和平進程的順序，即「先停火、再和談」，但遭到烏方拒絕。

7月5日，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮同奧班舉行會談，就雙邊合作和烏克蘭局勢等交換意見。普丁於會談後向記者表示，俄方對奧班試圖恢復俄羅斯與歐洲之間的對話表示感謝，但認為烏克蘭目前仍然不願停止衝突。

奧班則在結束與普丁長達3小時的對話後表示，自己已經意識到，俄烏雙方的立場仍然「相去甚遠」，但自己的目標是打開直接溝通的管道，就通往和平的最短路徑展開對話，而這一目的「已經完成」。他同時表示，在匈牙利擔任歐盟輪值主席國的6個月內，他將繼續致力於結束戰爭，並稱「與雙方都有聯繫的國家幾乎所剩無幾，匈牙利就是其中之一」。

奧班此行在歐盟內部引發了爭議，多名官員稱其未獲歐盟「授權」，並強調奧班僅能代表匈牙利立場。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利5日表示，奧班的俄羅斯之行不「以任何形式」代表歐盟，而僅是在匈俄兩國雙邊關係框架下進行的一次訪問。