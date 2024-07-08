　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

匈牙利總理繼俄烏之後「突然到訪」北京　將會晤習近平

▲▼ 匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國外交部7月8日發布消息，7月8日，匈牙利總理奧班將來中訪問，習近平主席將會見，就共同關心的問題進行深入溝通。有外交消息人士表示，此次訪問是一次「突然」的訪問。外界預期應與其正積極推動的俄烏停火有關。

據《澎湃新聞》報導，目前，匈牙利已經於7月1日正式接任歐盟輪值主席國，為期6個月。匈牙利於上周公布了其擔任歐盟輪值主席國期間的口號-「讓歐洲再次偉大」。

這也是匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，奧班第三次突然出訪。他上周就曾先後訪問烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」（peace mission），且均未於事前公布行程。

中通社指出，奧班一向批評西方對烏克蘭的軍事援助，也是歐盟國家領導人中與俄羅斯總統普丁關係最親密的。但他也說，匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，並不意味著他有權代表歐盟進行談判。

奧班於7月2日突訪烏克蘭，並表示希望澤連斯基能夠重新考慮推進和平進程的順序，即「先停火、再和談」，但遭到烏方拒絕。

7月5日，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮同奧班舉行會談，就雙邊合作和烏克蘭局勢等交換意見。普丁於會談後向記者表示，俄方對奧班試圖恢復俄羅斯與歐洲之間的對話表示感謝，但認為烏克蘭目前仍然不願停止衝突。

奧班則在結束與普丁長達3小時的對話後表示，自己已經意識到，俄烏雙方的立場仍然「相去甚遠」，但自己的目標是打開直接溝通的管道，就通往和平的最短路徑展開對話，而這一目的「已經完成」。他同時表示，在匈牙利擔任歐盟輪值主席國的6個月內，他將繼續致力於結束戰爭，並稱「與雙方都有聯繫的國家幾乎所剩無幾，匈牙利就是其中之一」。

奧班此行在歐盟內部引發了爭議，多名官員稱其未獲歐盟「授權」，並強調奧班僅能代表匈牙利立場。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利5日表示，奧班的俄羅斯之行不「以任何形式」代表歐盟，而僅是在匈俄兩國雙邊關係框架下進行的一次訪問。

ET快訊
快訊／太熱！新北工人中暑　倒臥15樓死亡
快訊／「折屍藏衣櫃」主嫌羈押禁見　八大姊和友人放了
女立委互毆片曝！林楚茵踹人、黃捷偷踢　王鴻薇狂暴怒捶
快訊／林士傑家門前遭槍殺　黃偉哲發聲
快訊／殺手正面曝！雙槍輪轟　槍殺林士傑
退休9天前爆重大槍擊案　台南警長再扛重任
林楚茵被連甩巴掌出血　王鴻薇嗆：你先動手我才反擊
快訊／鄭文燦交保檢方抗告！　最新進度曝
快訊／林依婷與媽媽急赴殯儀館！　心碎落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸央行大規模借入國債　專家：擇機賣出有利穩定長期債率

暴雨狂襲！濟南平均雨量達88.1毫米　24小時降「700個大明湖」

洞庭湖決口封堵還差90公尺　陸水利部長：明天12時前要完成！

大陸42歲前籃球員猝死　官方：心臟驟停醫治無效

匈牙利總理繼俄烏之後「突然到訪」北京　將會晤習近平

女網紅吃「炒見手青」生幻覺　中毒1個月視力模糊崩潰

小學生答錯題目被扣4分　驚動醫生一看：把分數還給他

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅「30年私房錢」沒了

上航丟包4乘客「以為不搭了」　在貴賓室被遺忘只好「包車」去

中共百年黨慶「正妹領誦員」復旦碩士畢業　投入職場現狀曝

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

百白突激吻大鶴破冰(?) 　他嚇到：彩排沒這一段

陸央行大規模借入國債　專家：擇機賣出有利穩定長期債率

暴雨狂襲！濟南平均雨量達88.1毫米　24小時降「700個大明湖」

洞庭湖決口封堵還差90公尺　陸水利部長：明天12時前要完成！

大陸42歲前籃球員猝死　官方：心臟驟停醫治無效

匈牙利總理繼俄烏之後「突然到訪」北京　將會晤習近平

女網紅吃「炒見手青」生幻覺　中毒1個月視力模糊崩潰

小學生答錯題目被扣4分　驚動醫生一看：把分數還給他

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅「30年私房錢」沒了

上航丟包4乘客「以為不搭了」　在貴賓室被遺忘只好「包車」去

中共百年黨慶「正妹領誦員」復旦碩士畢業　投入職場現狀曝

李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

跟獅子走路？　桃園美女網友鄭凱云分享新奇旅程超刺激

快訊／新北玻璃工人中暑...倒臥15樓鷹架　熱衰竭昏迷送醫不治

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　近1年社區轉手都賺200萬↑

竹科價值‧農科重現！　欣巴巴事業在台灣第1‧農科特區打造「幸福欣印象」

大巨蛋「吃球」爭議　蔣萬安：白椅是2022年柯文哲時期安裝完成

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

完備第三大引擎！國泰金7／12「首屆資產管理高峰會」登場

裝潢租屋處廁所　她1原因「霸氣掏17萬」！成品照曝…一票讚值得

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

她靠賣箱包年賺億元！翻船一夕賠光「身家歸零

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

女網紅吃見手青中毒1月：好吃也不值

他用無人機跟蹤　意外發現嬌妻「野外出軌」老闆

上航丟包4乘客「以為不搭了」 在貴賓室被遺忘只好「包車」去

中國前首富瘋狂拋售！　至少賣了24座萬達廣場

陸公佈「731」部隊侵華生化戰新事證 鼠疫跳蚤36公斤空投常德

中共百年黨慶「正妹領誦員」復旦碩士畢業 投入職場現狀曝

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

大陸42歲前籃球員猝死　官方曝死因：心臟驟停　

洞庭湖決口封堵還差90公尺　預計明日完成

湖南潰堤衛星對比圖曝　開始合龍封堵

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

更多熱門

相關新聞

俄國歐洲最親密盟友　匈牙利總理首訪烏克蘭

俄國歐洲最親密盟友　匈牙利總理首訪烏克蘭

匈牙利被視為歐洲少數的親俄國家之一，但總理奧班（Viktor Orban）2日罕見出訪烏克蘭，這是他在俄烏於2022年2月開戰以來，首次訪問烏克蘭，並與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面。此行目的在於說服澤倫斯基考慮「停火」，以加速和莫斯科當局的和平談判。

護送匈牙利總理　德國警察出車禍1死1傷

護送匈牙利總理　德國警察出車禍1死1傷

美媒：布林肯下周訪中　關切北京助俄發展軍工產能

美媒：布林肯下周訪中　關切北京助俄發展軍工產能

匈牙利數萬民眾走上街頭　要求總理奧班下台

匈牙利數萬民眾走上街頭　要求總理奧班下台

匈牙利總理「川普一毛錢都不給烏克蘭」

匈牙利總理「川普一毛錢都不給烏克蘭」

關鍵字：

外交問題歐盟輪值主席國中國訪問奧班俄烏停火

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／遭王鴻薇連環拳猛毆　林楚茵慘被打到下巴見血

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面