小池百合子連任！蓮舫落居第3　日媒多以「衝擊」報導

▲現任東京都知事小池百合子連任。（圖／路透）



文／中央社

東京都知事選舉7日投開票，日本放送協會（NHK）根據出口民調播報小池百合子篤定當選。出口民調也顯示，小池最大的勁敵蓮舫意外屈居第3，以黑馬之姿竄出的41歲前廣島縣安藝高田市長石丸伸二可能拿下第二高票。

根據日本電視台與讀賣新聞的出口民調，現任都知事小池百合子篤定當選。另一方面，石丸伸二的得票率有望超越前參議員蓮舫，位居第二。

由於蓮舫握有立憲民主黨、共產黨與社民黨支持，在選前多次民調也僅次於小池，居於第2，因此普遍認為她即使落選，也會拿下第二高票，沒想到被毫無根基的石丸伸二反超，多家日媒標題都以「衝擊」報導。

▲蓮舫居於第3，多家日媒以「衝擊」報導。（圖／達志影像／美聯社）



根據出口民調，在佔據全體受訪者比例約4成的無黨派選民中，有35%投給石丸伸二，高於小池的30%，更是蓮舫（約15%）的2倍多。

此外，石丸伸二也奪走自民黨與立憲民主黨的部分支持群眾，分別各拿下這兩黨的2成多支持者。

若以年齡層來看，石丸在10多歲與20多歲年齡層的支持率為45%左右，30多歲年齡層為35%左右，都超越小池百合子，排名第一。日本的投票年齡為18歲。

受訪者中有38%不滿小池政績，這其中有4成投票給石丸，相較下投給蓮舫的約有3成，可見不滿小池的選民大多把票投給石丸伸二。

若以性別比例來看，男性受訪者有約35%支持小池，支持石丸伸二的比例也大致相同。不過，僅有約2成女性受訪者支持石丸，遠低於小池的約45%。

若以關心的議題來看，最多受訪者（22%）重視「景氣與就業措施」，當中約有35%投給石丸、40%投給小池。而重視「教育與青少年政策」的受訪者約有6%，排名第5。不過最重視教育的受訪者有將近半數決定投給石丸，顯示他的教育政策最得選民青睞。

石丸伸二主張要改善少子化問題，就必須對教育進行投資。他主張投入100億日圓改善校園環境，為下一代提供更有利的教育資源。