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廚佛瑞德VS小廚助群群素水餃速度挑戰賽！「一物」根本懶人救星

消費中心／綜合報導

超人氣主廚「廚佛瑞德Fred」經常在節目玩創意，主打簡單快速出好料，近期Fred和小廚助群群展開一場速度與廚藝的戰爭，大玩「你快還是我快」PK賽，主題為「素水餃」，看看究竟是Fred的料理手速強勁，還是群群的採買能力比較強？

▲▼廚佛瑞德VS小廚助群群素水餃速度挑戰賽。（圖／翻攝自影片）

▲超人氣主廚「廚佛瑞德Fred」和小廚助群群展開一場速度與廚藝的戰爭。（圖／翻攝自影片，下同）

影片中，群群一路悠悠哉哉地出發買水餃；而Fred則努力從麵粉開始揉麵糰、備料、到處找料理工具，正當Fred備好料準備要開始包水餃的時候，群群已經買好兩大包「台糖鮮蔬素水餃」從容地回來了，可見買冷凍水餃的便利性還是比較高。

▲▼廚佛瑞德VS小廚助群群素水餃速度挑戰賽。（圖／翻攝自影片）

▲台糖鮮蔬素水餃可用蒸煮煎等多種料理方式，輕鬆美味上桌。

慘敗的廚佛Fred並不氣餒，秉持頻道以「教學系主廚」為初衷，轉而教導大家台糖鮮蔬素水餃的3種美味吃法，除了大家熟知的水滾後直接水煮冷凍水餃之外，煮熟後的水餃也可以放入平底鍋，加點油煎到「恰恰」再起鍋，或者直接用蒸的，通通都方便、快速又美味，相當適合忙碌的上班族回家後快速出餐吃好料，不必窩在夏天悶熱的廚房煮得滿頭大汗。

將煮好的台糖鮮蔬素水餃端上桌後，只見個個餡滿料多，每一口都吃得到紮實內餡，加上外皮採手工捏花製作，讓水餃吃起來口感更加Q彈，Fred更大讚台糖鮮蔬素水餃本身調味很夠，不需再沾醬也很好吃；而油煎的吃法更是誘人，金黃色的水餃外皮，吃起來酥香脆，整體香氣厚度增加結合香甜玉米口感，美味指數爆棚。

▲▼廚佛瑞德VS小廚助群群素水餃速度挑戰賽。（圖／翻攝自影片）

▲台糖鮮蔬素水餃內餡紮實飽滿。

台糖鮮蔬素水餃採用台糖玉米粒等6種鮮蔬食材入餡，粒粒手工捏花，外皮Q彈有勁，內餡紮實飽滿，蒸煮煎等多種料理方式輕鬆美味上桌，更榮獲「食品界米其林」iTQi國際風味大賞風味絕佳一星賞。現在只要到全聯、台糖蜜鄰、台糖健康易購網、家樂福、大潤發及愛買等賣場都能輕鬆買到有國際級認證的美味蔬食，不必大費周章辛苦包水餃，快速入手台糖鮮蔬素水餃就能輕鬆優雅吃飽又吃巧！

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