台糖長榮酒店X台鹽公司　長園新鮮CHILL塩麴美食節

▲台鹽公司總經理陳世輝（左）台糖長榮酒店（台南）總經理陳彥銘（右），雙品牌跨界創新合作，歡迎大家前往長園中餐廳塩麴美食節，品嚐夏日清爽菜餚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當台南阿舍菜的職人料理精神遇到擁有魔法調料稱號的塩麴，會碰撞出什麼樣的好味道？台糖長榮酒店（台南）今年歡慶20週年，適逢2024年為台南建城400年，特別與台鹽公司攜手推出「長園新鮮CHILL~塩麴美食節」活動，於暑假期間推出塩麴系列新菜與展覽，歡迎闔家共遊古都，品嚐府城的鹹甜日常。

長園中餐廳主廚選用台鹽天然無添加的塩麴為調料，以台南阿舍菜的料理精神開發出精緻的塩麴系列創新菜，展現府城手路菜的清雅與回甘特色，如「塩麴松阪豬」、涮嘴的「香酥塩麴雞」、鮮美的「香煎塩麴龍鱈魚」、鍋氣四溢的「塩麴海鮮炒飯」、清新爽口的「塩麴彩椒蘆筍」，以及傳統台菜代表「塩麴燒扣肉」與港式點心「塩麴膠原花枝卷」等，道道都是說不盡的好味道。即日起至8月31日，長園中餐廳更推出塩麴系列桌宴（每桌13000元+10％服務費，10人份），是謝師宴或是父親節聚餐的豐盛饗宴新選擇。

▲台鹽公司總經理陳世輝推薦大家來到台糖長榮酒店（台南）享用塩麴美食，再到七股鹽山觀光，來趟府城鹹甜之旅。

台糖長榮酒店(台南)長園中餐廳屹立府城20年，每年都會推出各種創意研發的中式新菜品，此次嚴選的台鹽實業股份有限公司「鮮選我塩麴」，其以米麴、海鹽和水天然發酵而成，無添加人工甘味劑、防腐劑及色素，且榮獲行政院銀髮友善食品標章。擅長台南富貴手路菜繁複工序的長園中餐廳主廚，即運用塩麴的「提味」和「軟化」特性，將肉類和海鮮提前醃製，達到肉質軟嫩及細緻的口感，同時也減少烹煮時的過多調味，保留食材的鮮甜原味。

台糖長榮酒店（台南）總經理陳彥銘表示，台灣早期的鹽、糖產業是許多人的共同回憶，也勾勒出不同年代的生活片段；此次透過「長園新鮮CHILL~塩麴美食節」的新菜研發與展覽活動，將府城的甜與鹹融合出新滋味，期望能讓「台南人的甜」深植在每位旅人記憶中，歡迎大家一起到全糖城市體驗鹹甜日常與美好生活。

▲台南市觀旅局長林國華（右２）與台糖長榮酒店（台南）總經理陳彥銘（右３）、台鹽公司總經理陳世輝（左３）邀請大家８月３１日前到台糖長榮酒店（台南）長園中餐廳享用塩麴美食節佳餚。

台鹽公司總經理陳世輝表示，本次再度與台糖長榮酒店（台南）合作，共同推廣具健康、養生概念的塩麴美食季，帶給消費者正向、無負擔的料理新選擇，推薦大家到訪台南時，可下榻台糖長榮酒店品嚐塩麴美食，再前往七股鹽山、體驗登鹽山、天日曬鹽、龍骨水車、DIY鹽工冰沙、特色鹽手作，還可參觀復古鹽文化特色展覽等，歡迎大家一起來場道地的府城鹹甜之旅。