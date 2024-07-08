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菸捐凍漲害吸菸率上升　專家建議逐步調漲「以價制量降低菸害」

▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／視覺中國CFP）

▲菸品健康福利捐已15年沒調漲。（示意圖／CFP）

記者錢雅惠／台北報導

台灣的菸品健康福利捐目前每包20元，已經連續15年沒調漲，今年是否調漲引發關注。對此，專家直言，建議一次漲足20元，菸商就會反映成本，政府可持續觀察成效，5到10年後再漲一次。

台灣的《菸害防制法》在民國86年上路，每包20元菸捐在民國98年調整後，至今15年都沒再調漲，由於台灣《菸害防制法》已在去年修法，除了禁菸場所增加，同時也修改合法吸菸年齡到20歲，顯示國內對於菸害更加重視，反觀菸捐多年未調整，在今年也傳出「漲」聲。

台灣永續健康福祉協會秘書長孫銘宗受訪時指出，菸捐長期沒有調漲，在推行社會健康運動上，可能造成兩部分影響，第一是和其他娛樂相比，菸品入手價錢便宜，吸菸率就會上升，第二就是傷害健康，不只吸菸者，二手菸和三手菸都會影響健康，這也會增加健保支出。

戒菸是政府每年持續推動的健康政策，醫療端也提供戒菸門診，但孫銘宗提到，戒菸有很多方式，其中也包括教育宣導，其實都是有用的，但是成效比較緩慢，直接有效的方式其實就是把價格提高，「以價制量」是比較好的方式。

而菸捐這塊，也要看「菸品價格彈性」方面的問題，高雄海洋科技大學航運管理系教授李家銘受訪時解釋，「菸品價格彈性」就是價格變動後，消費者對產品消費數量反應，之前的研究資料顯示，國內進口菸的菸品價格彈性若是-0.8%，也就是價格漲10塊，會減少8%消費量，國產菸大概-0.6%，只會減少6%。

李家銘說，這樣看下來，進口菸價格彈性比較高，當然以經濟學的看法，會希望彈性更高更好，價格彈性落在-1.2到1.5%最好，但菸品可能有點難。

李家銘舉例，米飯越便宜，不可能多吃幾碗，但如果是手機打折價格低，會吸引更多人去買，價格彈性就會比較高，所以如果菸的價格彈性是-1.2，調漲10%，消費量會減少12%。

在漲菸捐的建議上，李家銘也直言，國內菸害效果沒那麼好，根據統計，民國98年國人菸品消費大概21億包，到現在10幾年來下來，大概還有18到19億包，吸菸量並沒有明顯降低，所以一次大幅漲足可能會比較有感。

另外，孫銘宗也特別提到，政府也要重視青少年吸菸的問題，現在吸菸年齡調整到20歲，政府再以價制量，除了有助降低既有的抽菸人口，青少年族群也可能因為入手價錢偏高，減少接觸機會，同時也可以避免青少年從傳統紙菸再使用到新興菸品。

至於菸捐調漲政策，孫銘宗坦言，一次到位是立竿見影的做法，但一定會引起很大的反彈，漸進式調整則是「溫水煮青蛙」，這方式也是可行的，但具體要採取哪種方式，政府還需要數據評估大概的狀況，才能做最後決定。

李家銘則認為，根據WHO建議，各國的菸品賦稅比不應低於75%，例如現在一包菸從100元漲到120元，這樣台灣的菸品賦稅比大概是66%，所以建議分兩次漲，一次漲20元，要持續觀察有沒有效果，5年後也可以課20元的貨物稅，第10年再課一次20元的菸捐，就可以逐步達到78%。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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