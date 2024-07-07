每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅「30年私房錢」沒了

▲重慶一名「土豪舅舅」接待16個外甥到家中作客。（圖／翻攝自羊城晚報）

圖文／CTWANT

大陸重慶一名36歲「土豪舅舅」，曾經紀錄16個外甥到家中作客的故事，後來國慶連假也再度拜訪。而近日16個外甥又來過暑假了，期間的花費相當驚人，引發外界關注。

據《羊城晚報》報導，16個外甥在2022年8月22日來舅舅家過暑假，55天花掉舅舅30年私房錢，高達6萬人民幣（約27萬新台幣），送外甥們回家時，終於露出笑容，更表示休息一陣子後要繼續賺錢，「因為外甥們過年還要來」。

舅舅龔玲軍透露，16位外甥在他家住了55天，總共花了他6萬人民幣的私房錢，這些花費主要食物，每天煮飯花費很大，平均一天隨便要吃掉16斤米飯、8斤肉、20個雞蛋 ，還有各種蔬菜水果，而且重慶天氣炎熱，家中5台冷氣都要打開。

▲16個外甥住宿期間，總共花了6萬人民幣。（圖／翻攝自羊城晚報）

龔玲軍有3個姊姊、1個妹妹，共16個外甥，自己則有2個孩子，家裡共有18個小孩，每天都要算清楚，看看有沒有少了哪個孩子，給孩子們打飯也像是學校餐廳的感覺。

3個姊姊得知家裡一下來了那麼多孩子，生活費是一筆很大的開銷，主動買50斤排骨、40斤牛肉、40斤豬腳、50斤大米、60斤油和150斤水果，送到弟弟家去。由龔玲軍的母親負責做飯，妻子負責打掃環境、洗衣服，他負責採買，展現出溫馨和樂的氛圍。

原來龔玲軍的大姊當年遠嫁重慶，在當地做生意，事業經營得有聲有色，也沒有忘記提拔自己的弟弟。龔玲軍被姊姊邀請來到重慶，從小就跟著自己一起學做生意，他學到了精髓，並在重慶結婚生子，也感謝姊姊對自己的提攜，兩家人的關係一向都比較好。

龔玲軍指出，外甥們每年寒暑假都組團來拜訪，不算給的紅包，暑假大約花費6萬人民幣、寒假2萬人民幣。他因為怕下一代感情生疏，想用自己的力量把孩子們聚攏起來，妻子也很理解，認為來到這個大家庭很溫暖。

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