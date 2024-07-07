沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了：4年女友永遠回不來

▲爸爸幫原PO還清債務。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

想靠著賭博致富，最後女友、朋友都離開他！一名男網友發文表示，他在高中升大學左右，踏入賭博深淵，從一個月輸2、3萬元，到後來一個月輸了2、300萬元，最後他不但輸了2480萬元，女友、朋友也都離開了他。

23歲的男網友在Dcard上，以「賭博輸了2480萬」為標題發文，提到他在高中升大學時，因為和朋友玩了台灣運彩，就踏入賭博深淵。他玩過各種類型的賭博，從一個月輸2、3萬元，到後來一個月輸了2、300萬元，也因為這樣，交往4年的女友和他分手，朋友也離開他。

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原PO透露，他現在已經重新開始，也戒賭半年，這一切都得感謝自己的家庭，爸爸為了幫他還清債務，拿出了自己的積蓄，給了他重新開始的機會。這樣的經歷讓他很懊悔，所以也想勸大家，真的不要碰賭博，賭博不會帶來好處，只有痛苦和折磨。

原PO也說，他本來能過著還不錯的生活，現在則要每天打三份工來證明給家人看，求家人重新接納他，不過，朋友和女友則永遠回不來了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「要搭配身心科的賭癮治療」、「不知道你是真的戒了嗎？我跟你有一樣的經歷，不同的是我及時喊停了，所以男友跟朋友都還在身邊陪伴我度過難關，目前已經改過自新三年了」、「身邊朋友碰到賭跟毒，都沒好下場」、「你爸用他全部的積蓄相信你會改過自新，真的很有勇氣，希望你不要辜負你爸的愛」。

還有網友指出，「身為一個戒癮治療師，覺得戒賭不難，維持多久不復發才困難。很多人不賭博後通常都發奮圖強、立志向上，逼自己努力工作。但這種苦日子過不久後，就會有一個聲音告訴他們：好累，好想放鬆一下。也是在這個時候最容易復發！」該篇文章雖引起討論，不過也有人質疑內容真實性。