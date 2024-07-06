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澎湖捕獲42kg超巨石斑魚！直逼成人身高　船長嗨翻：意外之財　

▲▼澎湖漁民捕獲大石斑。（圖／飛暘88號提供）

▲澎湖漁民捕獲大石斑，幾乎和成人一樣高。（圖／飛暘88號提供）

記者許宥孺、陳洋／澎湖報導

澎湖外海近日天氣不佳，漁船作業不易，但仍有漁民在艱困環境下有所斬獲。「飛暘88號」漁船昨日在花嶼西海域船釣時，以小管為餌，釣獲一條重達42公斤的巨型石斑，體長幾乎和一名成人一樣高，為漁民帶來一筆意外之財，還興奮地躺在甲板上合照。

「飛暘88號」專營船釣，昨(5日)上午先前往花嶼西海域釣取小管，作為下午船釣的餌料。當船長陳亮毅將小管餌料投入水中後，立刻感受到強勁的拉力，怎麼拖也拖不上來。陳亮毅一度以為釣餌卡在海底的礁石或重物，於是改用船隻拉力拖住，經過半小時的激烈搏鬥，終於將這條巨型石斑釣上岸。

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▲▼澎湖漁民捕獲大石斑。（圖／飛暘88號提供）

▲澎湖漁民意外捕獲大石斑，船長興奮表示帶來一筆意外之財。（圖／飛暘88號提供）

這條石斑經測量後，體重達42公斤，體常竟快和一名成人一樣高，讓陳亮毅驚喜不已。他表示，這是他第一次釣到如此巨大的魚，對於近期油價上漲的壓力有所紓解，也為漁業帶來些許利多。

這條石斑為點帶石斑魚，體型呈長橢圓形，側扁而粗壯，以魚類及甲殼類為食，主要棲息於水質較混濁的沿岸礁區，也常被發現於汽水域，棲息深度範圍為1-100公尺。

點帶石斑分布於印度-西太平洋區，台灣北部、東北部、西部、南部、蘭嶼、綠島以及澎湖海域都有，在台灣屬於常見魚種，族群量普遍，為具經濟性的食用魚類，全年皆產。

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