停電都是松鼠碰觸？　作家質疑「第五縱隊神奇之處」掀議論

記者黃翊婷／綜合報導

桃園1日、2日兩度出現停電狀況，經台電調查，發現都是松鼠碰觸，導致高壓斷線。作家漂浪島嶼質疑，難道松鼠就是潛伏在台灣的第五縱隊，否則怎麼會只破壞一般城市用電，不破壞工業用電，「這才是松鼠明辨目標的神奇之處！」不過，也有網友緩頰道，其實全球電力網路都有類似的困擾，但排名第一的是蛇，不是松鼠。

▲桃園連續2日發生2次停電事件，經台電調查都與松鼠碰觸有關。（示意圖／VCG）

衛福部立桃園醫院1日清晨突然停電，台電查出是因為松鼠碰觸，導致饋線瞬間降壓，醫院內部低壓配電盤跳脫，需要人工復歸，進而造成停電。沒想到2日上午中壢區龍昌路一帶又出現停電狀況，經台電調查，確認同樣是松鼠碰觸，導致高壓斷線。

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作家漂浪島嶼2日在臉書發文質疑近日發生的多起跳電事件，並直言跳電原因都與松鼠有關，難道松鼠是潛伏在台灣的第五縱隊，只破壞一般城市用電，不破壞工業用電，「家庭可以突然斷電，但是工業區絕不跳電，這才是松鼠明辨目標的神奇之處！」同時也不免讓人擔憂，台灣電力的阻絕設施究竟有多脆弱，才會讓松鼠搞翻一切。

文章公開之後掀起網友討論，一派人認同漂浪島嶼的觀點，但也有人緩頰道，其實全球電力網路都有一樣的困擾，只是排名第一的是蛇，不是松鼠，而且「缺電只會分區輪流停電，還沒有一個國家的電網，有本事能遠端操控小區域電力」。

而針對外界質疑台灣是否缺電等問題，經濟部長郭智輝2日表示，台電因為設備老舊或某一個地區大量移居的人口增加，造成負荷變大，所以產生跳電現象，但以最近10年的資料來看，以每年跳電次數來比，現在並沒有比較多，現在只是因為媒體報導，反而好像每天都有跳電，如果從過去的資料來看，其實已經降了大概7成的跳電。

郭智輝也提到，有一些工廠或數據中心是不允許跳電的，所以這部分台電會加強保護措施，只是現在台電人力有限，未來可能需要進行跨部會協商。