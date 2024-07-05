斬首大13歲哥哥！義男留下頭顱　將「無頭屍」拋出陽台

▲義大利一名男子殘忍殺害親哥哥後，將對方的無頭屍體拋出窗戶。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

義大利一名男子殘忍殺害大他13歲的哥哥後，將死者的遺體從家中陽台往外拋。據悉，兄弟倆雖同住一個屋簷下，但是本來就不合，經常發生爭吵，誰也沒想到會引發為殺人事件。

根據《鏡報》報導，57歲的貝尼托•米亞雷利（Benito Miarelli）3日晚間在家中殺害70歲哥哥安尼巴萊（Annibale），因此被逮。警方指出，兇嫌使用斧頭殘忍砍殺哥哥，將其斬首，並將砍下頭顱的屍體從家庭陽台往外丟棄。

行兇後，貝尼托陷入混亂，並主動報警，隨後將自己鎖在家中。意大利國家警察抵達現場後，先是在屋外發現安尼巴萊佈滿刀傷的無頭屍體，隨後與消防員破門而入。警察當場逮捕貝尼托，他並未做出抵抗。警方連夜審訊貝尼托，並將他轉送到貝內文托監獄。

兩人的鄰居透露，這對兄弟雖然住在一起，但是經常爭吵。死者安尼巴萊的妻子幾年前去世，之後他便獨自一人從羅馬搬回了家鄉潘納拉諾，並住進老家，而此舉疑似引起原本就住在老家的貝尼托的不滿。

兩人的關係長期處於緊張局勢，案發當晚，兄弟倆再次爆發激烈爭吵，最終導致了這場悲劇。

警方目前正在調查兩人的家屬與熟人，希望能找出行兇動機。

另一方面，西班牙北部4月也發生一起男子將父親斬首的事件。該名男子將71歲父親殺害後，將他的頭顱拋向來往的車輛，隨後被捕。目擊的司機表示，「有個瘋子剛剛殺了人。地上有一顆老人的頭顱，一個年輕人滿身是血，沒有穿上衣，剛剛衝向我的車。警察趕到後將他制伏。太可怕了。」