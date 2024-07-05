蔡阿嘎公布受害過程　64萬YTR看「低端A錢模式」笑10分鐘：超級笨

▲蔡阿嘎上月大動作開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

記者鄒鎮宇／綜合報導

長青YouTuber蔡阿嘎4日晚間發布新影片，解釋解雇前員工蘿拉使用AB合約的手法獲利，不法金額高達8位數。對此，有64萬訂閱的「Men's Game 玩物誌」的Allen表示，「我在商場打混25年，沒看過那麼低階（的）A錢模式」

Allen於5日在臉書發文表示，他看到AB合約後先笑了10分鐘，感嘆蘿拉不如直接開口要回扣，且回扣的錢再入人頭帳，全部都不留任何對話記錄，「更高桿的是拿到錢再吐回一些給對方窗口當封口費，這叫同流合污互有把柄，未來還會再介紹新案子，真正高手是不會留下痕跡的」。

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Allen表示，用AB合約的話，一個一個都可反查出來，「真的沒看過這麼笨的人還A那麼多錢」，「這種事情，早晚只要出一個小錯，後面整串就被查出來，所以就是超級笨」。

網友看完紛紛留言，「公司偶爾就會遇到某些業務要求多報價格抽佣，不過開AB合約就比較少看到了」、「我還真的聽過，要不是員工離職，跟廠商尾款沒有處理完，老闆接手才知道跟廠商報A，付給公司B，所以一點也不奇怪，只是金額沒有那麼大」、「對於老闆而言總是相信人性本善，殊不知被社會黑暗磨得傷痕累累才學會處處防備方能自保」、「嚴格說起來，那對夫妻都沒有真正開公司的實作經驗，所以在大家看來才那麼荒誕」。