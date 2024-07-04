公婆疼孫卻對她百般刁難！新北狠母萌生報復心　親手送走2女兒





▲簡女被依殺人罪移送地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市一名簡姓女子2日與公婆、丈夫發生口角，竟負氣帶著2名女兒(10歲、9歲)跑到新店碧潭尋短，自己卻游上岸獨活。據了解，簡女一家搬回台灣與公婆同住後，卻因生活習慣不同，大小爭執不斷，再加上公婆很疼2孫女，對她卻百般刁難，2日上午問了婆婆為何對她那麼差後，心理不平衡才萌起報復心態。

據了解，簡女丈夫白男長期在大陸經商，2人因此結識並結婚成家，生下2名女兒，一家4口原定居在湖南長達10年，偶爾才會回台探親；直到2023年7月，因公婆年事已高，白男才帶著妻女搬回台灣，並與公婆同住在中和，未料自此開始，婆媳便大小爭執不斷，日積月累下積怨漸深。

▲簡女不滿公婆疼愛2孫女，卻對她百般刁難，竟萌生報復心態，帶著2女而尋短，自己卻游回岸上獨活。（圖／記者陳以昇攝）

經查，簡女過去在大陸從事紋眉師，但2年前眼睛受傷視力退化，因此在家中擔任全職媽媽至今，搬回台灣後與婆婆相處不睦，再加上公婆平時相當疼愛2孫女，對她卻百般刁難，心理不平衡之下因而萌生報復心態。

簡女2日上午開口詢問婆婆為何對她那麼差，2人又因此起口角，她才決定帶著女兒到碧潭，藉口要幫忙拍照把女兒騙下水，卻鬆開手眼睜睜看著2女被水沖走，隨後簡女也2度嘗試下水輕生，但卻因恐懼而自行游回岸邊，最終在碧潭徘徊30多個小時後，於3日晚間9時許自行前往派出所投案，全案因此曝光。